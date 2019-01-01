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Повідомили, в якій формі збірна України зіграє на Євро-2020

Повідомили, в якій формі збірна України зіграє на Євро-2020
Збірна України у фінальній частині Євро-2020 гратиме у формі від Joma.

Наразі триває розробка нового дизайну форми, у якій команда Шевченка виходитиме на матчі євротурніру, - пише Футбол24.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що УАФ може змінити технічного спонсора збірної України. Контракт УАФ з Joma був підписаний в лютому 2017 року. Перед тим технічним спонсором збірної України була компанія Adidas.

"Ми цінуємо всіх і кожного нашого партнера й нагадаємо, що саме із Joma ми почали підготовку до 2020 року", – йдеться у заяві УАФ.

До слова, Україна на Євро-2020 зіграє 14 червня проти Нідерландів та 22 червня проти Австрії. Третій суперник "синьо-жовтих" стане відомий у березні наступного року.

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Теги: футбол, спорт, Україна, Євро-2020
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