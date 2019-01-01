Повідомили, в якій формі збірна України зіграє на Євро-2020
Сьогодні, 01:19
Збірна України у фінальній частині Євро-2020 гратиме у формі від Joma.
Наразі триває розробка нового дизайну форми, у якій команда Шевченка виходитиме на матчі євротурніру, - пише Футбол24.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що УАФ може змінити технічного спонсора збірної України. Контракт УАФ з Joma був підписаний в лютому 2017 року. Перед тим технічним спонсором збірної України була компанія Adidas.
"Ми цінуємо всіх і кожного нашого партнера й нагадаємо, що саме із Joma ми почали підготовку до 2020 року", – йдеться у заяві УАФ.
До слова, Україна на Євро-2020 зіграє 14 червня проти Нідерландів та 22 червня проти Австрії. Третій суперник "синьо-жовтих" стане відомий у березні наступного року.
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Наразі триває розробка нового дизайну форми, у якій команда Шевченка виходитиме на матчі євротурніру, - пише Футбол24.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що УАФ може змінити технічного спонсора збірної України. Контракт УАФ з Joma був підписаний в лютому 2017 року. Перед тим технічним спонсором збірної України була компанія Adidas.
"Ми цінуємо всіх і кожного нашого партнера й нагадаємо, що саме із Joma ми почали підготовку до 2020 року", – йдеться у заяві УАФ.
До слова, Україна на Євро-2020 зіграє 14 червня проти Нідерландів та 22 червня проти Австрії. Третій суперник "синьо-жовтих" стане відомий у березні наступного року.
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