Україну відвідає новий єврокомісар з питань розширення ЄС
Сьогодні, 03:08
Глава групи підтримки України Європейської комісії Пітер Вагнер стверджує, що новий європейський комісар з питань політики сусідства та розширення, угорець Олівер Варгеї має намір найближчим часом відвідати Україну.
Про це Вагнер заявив в середу в Страсбурзі в рамках засідання парламентського Комітету асоціації Україна-ЄС, - повідомляє "Європейська правда".
"Комісар Варгеї передав вам свої вітання. Цього ранку під час зустрічі ми обговорювали українське питання і він готує свій візит до Києва. Конкретна дата, як я сподіваюся, стане відома в найближчі дні", - сказав Вагнер.
За його словами, для нового комісара "Україна є у пріоритетах порядку денного, як це було для нас весь цей час".
Як відомо, новий склад Європейської комісії приступив до роботи з 1 грудня цього року.
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Про це Вагнер заявив в середу в Страсбурзі в рамках засідання парламентського Комітету асоціації Україна-ЄС, - повідомляє "Європейська правда".
"Комісар Варгеї передав вам свої вітання. Цього ранку під час зустрічі ми обговорювали українське питання і він готує свій візит до Києва. Конкретна дата, як я сподіваюся, стане відома в найближчі дні", - сказав Вагнер.
За його словами, для нового комісара "Україна є у пріоритетах порядку денного, як це було для нас весь цей час".
Як відомо, новий склад Європейської комісії приступив до роботи з 1 грудня цього року.
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