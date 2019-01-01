Лучани просять зупинку на одній із вулиць
Сьогодні, 02:21
У Луцьку просять встановити зупинку на вулиці Домни Гордіюк.
Таку петицію зареєстрував Володимир Коломієць у Єдиній системі місцевих петицій.
Автор петиції просить облаштувати зупинку навпроти відділення поштового зв`язку №26.
"Це єдине місце де немає додаткової зупинки. Раніше вона була і там є місце під зупинку. Тільки залишилося поставити знак: зупинка для громадського транспорту. Хто в цьому районі живе - зрозуміють", - йдеться у тексті петиції.
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Таку петицію зареєстрував Володимир Коломієць у Єдиній системі місцевих петицій.
Автор петиції просить облаштувати зупинку навпроти відділення поштового зв`язку №26.
"Це єдине місце де немає додаткової зупинки. Раніше вона була і там є місце під зупинку. Тільки залишилося поставити знак: зупинка для громадського транспорту. Хто в цьому районі живе - зрозуміють", - йдеться у тексті петиції.
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