Лучани просять зупинку на одній із вулиць

У Луцьку просять встановити зупинку на вулиці Домни Гордіюк.Таку петицію зареєстрував Володимир Коломієць у Єдиній системі місцевих петицій.Автор петиції просить облаштувати зупинку навпроти відділення поштового зв`язку №26."Це єдине місце де немає додаткової зупинки. Раніше вона була і там є місце під зупинку. Тільки залишилося поставити знак: зупинка для громадського транспорту. Хто в цьому районі живе - зрозуміють", - йдеться у тексті петиції.