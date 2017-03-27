Юний лучанин – у збірній України з хокею

12-річний лучанинпотрапив у склад дитячої збірної із хокею та у 30-ку найкращих.Про це йдеться на сторінці відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.Тренер хлопцярозповів, що зараз юний хокеїстактивно тренується та разом із хокейною командою «Спарта» бере участь у всеукраїнських змаганнях. Проте, не за горами той час, коли Артем зможе вийти на новий рівень та позмагатися у складі збірної, вже на міжнародному рівні.Активні заняття хокеєм та наполегливість зробили, за 4 роки, із Артема професійного спортсмена та лідера команди. І хоч, цей вид спорту непростий – хлопець не боїться перешкод та впевнено торує шлях до хокейних вершин.