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Юний лучанин – у збірній України з хокею

Юний лучанин – у збірній України з хокею
12-річний лучанин Артем Сак потрапив у склад дитячої збірної із хокею та у 30-ку найкращих.

Про це йдеться на сторінці відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.

Тренер хлопця Андрій Вершецький розповів, що зараз юний хокеїст
активно тренується та разом із хокейною командою «Спарта» бере участь у всеукраїнських змаганнях. Проте, не за горами той час, коли Артем зможе вийти на новий рівень та позмагатися у складі збірної, вже на міжнародному рівні.

Активні заняття хокеєм та наполегливість зробили, за 4 роки, із Артема професійного спортсмена та лідера команди. І хоч, цей вид спорту непростий – хлопець не боїться перешкод та впевнено торує шлях до хокейних вершин.

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Теги: хокей, Луцьк
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