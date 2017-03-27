Юний лучанин – у збірній України з хокею
Сьогодні, 05:03
12-річний лучанин Артем Сак потрапив у склад дитячої збірної із хокею та у 30-ку найкращих.
Про це йдеться на сторінці відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.
Тренер хлопця Андрій Вершецький розповів, що зараз юний хокеїст
активно тренується та разом із хокейною командою «Спарта» бере участь у всеукраїнських змаганнях. Проте, не за горами той час, коли Артем зможе вийти на новий рівень та позмагатися у складі збірної, вже на міжнародному рівні.
Активні заняття хокеєм та наполегливість зробили, за 4 роки, із Артема професійного спортсмена та лідера команди. І хоч, цей вид спорту непростий – хлопець не боїться перешкод та впевнено торує шлях до хокейних вершин.
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Про це йдеться на сторінці відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.
Тренер хлопця Андрій Вершецький розповів, що зараз юний хокеїст
активно тренується та разом із хокейною командою «Спарта» бере участь у всеукраїнських змаганнях. Проте, не за горами той час, коли Артем зможе вийти на новий рівень та позмагатися у складі збірної, вже на міжнародному рівні.
Активні заняття хокеєм та наполегливість зробили, за 4 роки, із Артема професійного спортсмена та лідера команди. І хоч, цей вид спорту непростий – хлопець не боїться перешкод та впевнено торує шлях до хокейних вершин.
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