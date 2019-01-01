За рік в українській армії викрили 17 іноземних шпигунів

Військова контррозвідка СБУ у 2019 році викрила 17 іноземних агентів у війську та локалізувала 67 спроб заволодіння воєнними секретами.Про це йдеться на сайті СБУ.У 2019 році за матеріалами військової контррозвідки було розпочато 538 кримінальних проваджень. Загалом із початку року повідомлення про підозри здійснено 119 особам. Скеровано до суду понад 100 проваджень.До різних термінів та видів покарання засуджено 43 особи, у тому числі 2 – за державну зраду, 16 – за тероризм.Серед засуджених, зокрема, троє учасників створеної Головним Управлінням Генштабу Збройних сил РФ агентурної групи «Сапфір». За завданням спецслужб Росії вони займалися збором розвідувальної інформації про сили за засоби, задіяні в Операції об`єднаних сил, а також планували проведення антиукраїнських інформаційних акцій. Наразі координатора групи – «радника уряду ЛНР» А. Тимохіна оголошено у розшук.Крім того за рік викрили 115 учасників незаконних збройних формувань проросійських терористів та їхніх пособників. До різних термінів ув`язнення засуджено 12 бойовиків.Оперативники регулярно протидіють агентурному проникненню до Збройних Сил і зі сторони іноземних спецслужб. Із початку цього року Служба: зафіксувала 67 фактів спрямувань представників 14 іноземних держав до інформації з обмеженим доступом;видворено 21 іноземця; припинила злочинну діяльність 17 агентів спецслужб іноземних держав, серед яких − діючі та колишні військовослужбовці ЗСУ.Так співробітники військової контррозвідки СБУ викрили спроби вербування спецслужбами РФ військовослужбовців-секретоносіїв ЗСУ для отримання розвідувальної інформації в оборонній сфері.СБУ попередила підготовку російськими спецслужбами терористичного акту на одному із арсеналів ЗСУ, де зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет та боєприпасів.Також військова контррозвідка викрила спроби вербування представниками російських спецслужб та підконтрольних їм так званих «МГБ Д/ЛНР» українських військовослужбовців через соціальні мережі.Непоодинокими є випадки втягнення у злочинну діяльність на користь ворога колишніх військових, які лишилися на тимчасово окупованих територіях України. Нещодавно Служба виявила трьох замаскованих під патріотів військових-перебіжчиків: воїна-десантника, військового з району ООС та колишнього офіцера ЗСУ з Криму.Крім того у межах захисту військово-економічного потенціалу військова контррозвідка СБУ попередила збитки держави на 17 мільярдів гривень.