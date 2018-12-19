Волинський обласний центр зайнятості та ЛПЕ організували навчання водіїв тролейбуса. ФОТО

Волинський обласний центр зайнятості спільно з Луцьким підприємством електротранспорту організували історичну подію для ЛПЕ – навчання водіїв тролейбуса.Подібної практики на підприємстві не було від моменту заснування електротранспорту в Луцьку – 1972 року. Як група безробітних вчиться приборкувати «рогатий» транспорт представники Волинського ОЦЗ на чолі з його директоромпобачили сьогодні, 18 грудня, - повідомляє відділ інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.За період 2006–2017 років на замовлення Луцького підприємства електротранспорту Волинська обласна служба зайнятості навчила 103 водіїв тролейбуса. Востаннє це відбувалося у 2017 році в навчальному центрі ДП «АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД № 1 «ПАТ «АК «БОГДАН МОТОРС».У жовтні 2019 року в Луцькому міському центрі зайнятості відбулося чотири презентації посади водій тролейбуса за участі представників комунального підприємства «Луцьке підприємство електротранспорту». Участь у заходах взяли понад сорок безробітних. Кар’єрні радники проводили індивідуальні консультації з шукачами роботи щодо навчання за професією водій тролейбуса на замовлення роботодавця та скеровували претендентів на співбесіду на ЛПЕ. Власне, з таких кроків і почався процес навчання охочих сісти за кермо габаритного громадського транспорту.На Волині лише «Луцьке підприємство електротранспорту» має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за професією «Водій тролейбуса». Цей документ підприємство отримало в березні 2019 року від Міністерства освіти і науки України. Навчання водіїв розпочалося 10 грудня цього року і триватиме до 20 травня 2020-го. Професію здобувають люди різної вікової категорії: наймолодшому слухачеві 21 рік, найстаршому – 55. Більшість, восьмеро осіб, – чоловіки. Не побоялися навчатися кермувати тролейбусами і троє жінок. Вартість навчання однієї особи – 18 019 гривень. Загальна – 198 204 гривень. Усі витрати покриває Волинський обласний центр зайнятості.«Наступного року на дороги міста Луцька виїдуть тридцять новеньких тролейбусів. Відповідно, для них треба водії. Ми розуміємо, що водій троллейбуса – специфічна професія, якої у вузах не навчають. Якщо людина, яка має посвідчення водія відповідної категорії, може сісти за кермо будь-якого автобуса, вантажного чи легкового автомобіля, то водій тролейбуса потребує дещо специфічної підготовки."Ми розуміємо, що Луцьк сьогодні розвивається у правильному напрямку – збільшення екологічного електротранспорту. Був оголошений тендер на закупівлю нових тролейбусів для міста. Це стало поштовхом для нас організувати зустріч із керівництвом ЛПЕ – адже, якщо є новий транспорт, відповідно, будуть створені нові робочі місця для його обслуговування. Ми розуміємо, що потрібно цільово навчати фахівців із розумінням специфіки роботи. Спільно з ЛПЕ підготували пакет документів на отримання ліцензії на навчання водіїв тролейбусів. Одинадцятеро безробітних сьогодні вже виявили бажання отримати категорію водія тролейбуса. І одна людина, долучена до групи, – від підприємства електротранспорту. Тож практично дванадцятеро осіб отримують цю професію. Очікуємо, що в травні група скаде іспити, отримає посвідчення водія тролейбуса і успішно реалізує себе, курсуючи вулицями Луцька, отримуюючи задоволення від роботи за кермом нового сучасного транспорту. Спільними зусиллями готуємо хороших, якісних, кваліфікованих фахівців", – розповів директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.Директор Луцького підприємства електротранспорту щиро пишається тим, що на підприємстві вдалося почати навчання водіїв тролейбуса: «Ми йшли до цього відносно довго. Підприємство постійно відчуває нестачу водіїв тролейбусів, тому й вирішили запровадити навчання, яке плануємо зробити системним. Адже кадри потрібні завжди.Заняття проводять досвідчені фахівці, які вміють навчити, знають психологію слухача і щиро діляться своїми знаннями. Я дуже вдячний Волинському обласному і Луцькому міському центрам зайнятості за пропозицію провести навчання і всіляке сприяння його початку, бо це справді потрібно для міста. Думаю, що результат не забариться».За можливість отримати свідомо обрану професію Волинському обласному центру зайнятості вдячні і «студенти». Кажуть, що новий фах – це і перспектива, і можливість працювати вдома, і заробіток. Робота цікава, тож хочуть навчитися і якнайшвидше сісти за кермо тролейбуса.