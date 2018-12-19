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Волинський обласний центр зайнятості та ЛПЕ організували навчання водіїв тролейбуса. ФОТО

Волинський обласний центр зайнятості та ЛПЕ організували навчання водіїв тролейбуса. ФОТО
Волинський обласний центр зайнятості спільно з Луцьким підприємством електротранспорту організували історичну подію для ЛПЕ – навчання водіїв тролейбуса.

Подібної практики на підприємстві не було від моменту заснування електротранспорту в Луцьку – 1972 року. Як група безробітних вчиться приборкувати «рогатий» транспорт представники Волинського ОЦЗ на чолі з його директором Романом Романюком побачили сьогодні, 18 грудня, - повідомляє відділ інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.

За період 2006–2017 років на замовлення Луцького підприємства електротранспорту Волинська обласна служба зайнятості навчила 103 водіїв тролейбуса. Востаннє це відбувалося у 2017 році в навчальному центрі ДП «АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД № 1 «ПАТ «АК «БОГДАН МОТОРС».

У жовтні 2019 року в Луцькому міському центрі зайнятості відбулося чотири презентації посади водій тролейбуса за участі представників комунального підприємства «Луцьке підприємство електротранспорту». Участь у заходах взяли понад сорок безробітних. Кар’єрні радники проводили індивідуальні консультації з шукачами роботи щодо навчання за професією водій тролейбуса на замовлення роботодавця та скеровували претендентів на співбесіду на ЛПЕ. Власне, з таких кроків і почався процес навчання охочих сісти за кермо габаритного громадського транспорту.
Волинський обласний центр зайнятості та ЛПЕ організували навчання водіїв тролейбуса. ФОТО


На Волині лише «Луцьке підприємство електротранспорту» має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за професією «Водій тролейбуса». Цей документ підприємство отримало в березні 2019 року від Міністерства освіти і науки України. Навчання водіїв розпочалося 10 грудня цього року і триватиме до 20 травня 2020-го. Професію здобувають люди різної вікової категорії: наймолодшому слухачеві 21 рік, найстаршому – 55. Більшість, восьмеро осіб, – чоловіки. Не побоялися навчатися кермувати тролейбусами і троє жінок. Вартість навчання однієї особи – 18 019 гривень. Загальна – 198 204 гривень. Усі витрати покриває Волинський обласний центр зайнятості.
Волинський обласний центр зайнятості та ЛПЕ організували навчання водіїв тролейбуса. ФОТО

«Наступного року на дороги міста Луцька виїдуть тридцять новеньких тролейбусів. Відповідно, для них треба водії. Ми розуміємо, що водій троллейбуса – специфічна професія, якої у вузах не навчають. Якщо людина, яка має посвідчення водія відповідної категорії, може сісти за кермо будь-якого автобуса, вантажного чи легкового автомобіля, то водій тролейбуса потребує дещо специфічної підготовки.
Волинський обласний центр зайнятості та ЛПЕ організували навчання водіїв тролейбуса. ФОТО

"Ми розуміємо, що Луцьк сьогодні розвивається у правильному напрямку – збільшення екологічного електротранспорту. Був оголошений тендер на закупівлю нових тролейбусів для міста. Це стало поштовхом для нас організувати зустріч із керівництвом ЛПЕ – адже, якщо є новий транспорт, відповідно, будуть створені нові робочі місця для його обслуговування. Ми розуміємо, що потрібно цільово навчати фахівців із розумінням специфіки роботи. Спільно з ЛПЕ підготували пакет документів на отримання ліцензії на навчання водіїв тролейбусів. Одинадцятеро безробітних сьогодні вже виявили бажання отримати категорію водія тролейбуса. І одна людина, долучена до групи, – від підприємства електротранспорту. Тож практично дванадцятеро осіб отримують цю професію. Очікуємо, що в травні група скаде іспити, отримає посвідчення водія тролейбуса і успішно реалізує себе, курсуючи вулицями Луцька, отримуюючи задоволення від роботи за кермом нового сучасного транспорту. Спільними зусиллями готуємо хороших, якісних, кваліфікованих фахівців", – розповів директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.
Волинський обласний центр зайнятості та ЛПЕ організували навчання водіїв тролейбуса. ФОТО

Директор Луцького підприємства електротранспорту щиро пишається тим, що на підприємстві вдалося почати навчання водіїв тролейбуса: «Ми йшли до цього відносно довго. Підприємство постійно відчуває нестачу водіїв тролейбусів, тому й вирішили запровадити навчання, яке плануємо зробити системним. Адже кадри потрібні завжди.

Заняття проводять досвідчені фахівці, які вміють навчити, знають психологію слухача і щиро діляться своїми знаннями. Я дуже вдячний Волинському обласному і Луцькому міському центрам зайнятості за пропозицію провести навчання і всіляке сприяння його початку, бо це справді потрібно для міста. Думаю, що результат не забариться».
Волинський обласний центр зайнятості та ЛПЕ організували навчання водіїв тролейбуса. ФОТО

За можливість отримати свідомо обрану професію Волинському обласному центру зайнятості вдячні і «студенти». Кажуть, що новий фах – це і перспектива, і можливість працювати вдома, і заробіток. Робота цікава, тож хочуть навчитися і якнайшвидше сісти за кермо тролейбуса.

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Теги: ВОЦЗ, Волинь, Роман Романюк
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