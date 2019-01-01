ЗСУ отримають на озброєння автомобіль-трансформер. ФОТО
Сьогодні, 04:21
Оборонно-промисловий комплекс створив для ЗСУ командно-штабну машину з кузовом змінного обсягу на базі модернізованої рами МАЗ-63172 з удосконаленою технологією розгортання.
Про поповнення «автопарку» повідомили на офіційному сайті відомства, пише news.liga.net.
Зовні новий командно-штабний комплекс з кузовом змінного обсягу нічим не відрізняється від типового 20-тонного контейнера
Нова КШМ має конструкцію трансформера: її складові частини розкладаються в ширину справа і зліва від основного кузова і встановлюються на опори. Все необхідне для обладнання робочих місць в органи управління зосереджено в кузові і закріплено. Підлога вистелена ковроліном, стіни обшиті сендвіч-панелями. Одночасно з відкриттям дверей включається режим світломаскування.
У машині - обігрівач, кондиціонер, фільтровентиляційна установка, телеком-обладнання для локальної мережі зв'язку, генератор, а також акумулятор мінімум на 2 години роботи.
Залежно від ситуації, розгорнути комплекс можна як гідравлічним, так і механічним способом - "вручну", причому всього на обладнання робочих місць витрачається всього півгодини.
Розробники говорять, що для Сухопутних військ ЗСУ це "в чомусь навіть унікальна розробка", так як нинішні КШМ створювалися ще за радянських часів і давно застаріли. Модернізація триває.
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Про поповнення «автопарку» повідомили на офіційному сайті відомства, пише news.liga.net.
Зовні новий командно-штабний комплекс з кузовом змінного обсягу нічим не відрізняється від типового 20-тонного контейнера
Нова КШМ має конструкцію трансформера: її складові частини розкладаються в ширину справа і зліва від основного кузова і встановлюються на опори. Все необхідне для обладнання робочих місць в органи управління зосереджено в кузові і закріплено. Підлога вистелена ковроліном, стіни обшиті сендвіч-панелями. Одночасно з відкриттям дверей включається режим світломаскування.
У машині - обігрівач, кондиціонер, фільтровентиляційна установка, телеком-обладнання для локальної мережі зв'язку, генератор, а також акумулятор мінімум на 2 години роботи.
Залежно від ситуації, розгорнути комплекс можна як гідравлічним, так і механічним способом - "вручну", причому всього на обладнання робочих місць витрачається всього півгодини.
Розробники говорять, що для Сухопутних військ ЗСУ це "в чомусь навіть унікальна розробка", так як нинішні КШМ створювалися ще за радянських часів і давно застаріли. Модернізація триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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