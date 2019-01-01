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ЗСУ отримають на озброєння автомобіль-трансформер. ФОТО

ЗСУ отримають на озброєння автомобіль-трансформер. ФОТО
Оборонно-промисловий комплекс створив для ЗСУ командно-штабну машину з кузовом змінного обсягу на базі модернізованої рами МАЗ-63172 з удосконаленою технологією розгортання.

Про поповнення «автопарку» повідомили на офіційному сайті відомства, пише news.liga.net.

Зовні новий командно-штабний комплекс з кузовом змінного обсягу нічим не відрізняється від типового 20-тонного контейнера

Нова КШМ має конструкцію трансформера: її складові частини розкладаються в ширину справа і зліва від основного кузова і встановлюються на опори. Все необхідне для обладнання робочих місць в органи управління зосереджено в кузові і закріплено. Підлога вистелена ковроліном, стіни обшиті сендвіч-панелями. Одночасно з відкриттям дверей включається режим світломаскування.
ЗСУ отримають на озброєння автомобіль-трансформер. ФОТО


У машині - обігрівач, кондиціонер, фільтровентиляційна установка, телеком-обладнання для локальної мережі зв'язку, генератор, а також акумулятор мінімум на 2 години роботи.
ЗСУ отримають на озброєння автомобіль-трансформер. ФОТО

Залежно від ситуації, розгорнути комплекс можна як гідравлічним, так і механічним способом - "вручну", причому всього на обладнання робочих місць витрачається всього півгодини.
ЗСУ отримають на озброєння автомобіль-трансформер. ФОТО

Розробники говорять, що для Сухопутних військ ЗСУ це "в чомусь навіть унікальна розробка", так як нинішні КШМ створювалися ще за радянських часів і давно застаріли. Модернізація триває.

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Теги: ЗСУ, озброєння
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