День святого Миколая: що не можна робити 19 грудня





Але є у цей день і чимало дій, здійснювати які не рекомендується. Які саме - з'ясовував



Хто такий святий Миколай



Миколай, або звичніше - Святий Миколай - це римський священник. Його називають також Миколаєм Чудотворцем або Миколаєм Угодником. Доказів його життя збереглося мало.



Але відомо, що народився він між 270 і 286 роками у грецькому місті-колонії Лікія. Вважається, що відразу після народження Микола був хрещений, оскільки його батьки - глибоко віруючі люди. Ймовірно, тому він вирішив присвятити своє життя релігії.



Тривалий час він був єпископом у стародавньому місті Мира (Лікія). Згідно з переказами, Миколай був присутній на першому Вселенському Соборі в 325 році, який проходив в Нікеї. Під час нього він нібито вдарив по щоці свого опонента, за що був заарештований, а пізніше - виправданий. Помер у 342 році і дату його смерті - 6 грудня (за Григоріанським календарем) прийнято вважати Днем святого Миколая.



Церкви, які використовують Юліанський календар, відповідно, День святого Миколая святкують 19 грудня.



Крім дітей, прийнято вважати, що Миколай Чудотворець також опікується мандрівниками, пекарями та моряками. На честь святого Миколая, за однією з версій, навіть названо місто на півдні України - Миколаїв.



Як святкують цей день за кордоном



У різних країнах існують свої традиції відзначати День Святого Миколая. Власне, і назва цього свята, а також святий, пам'ять якого згадують у ці передсвяткові дні, можуть відрізнятися. У Польщі, наприклад, пам'ять святого Миколая шанують 6 грудня, а називають його Миколайки. Прийнято вважати, що святий подорожує на санях по світу, а в ніч на 6-те число приносить дітям подарунки в спеціально заготовлені шкарпетки або панчохи. У Німеччині святий Миколай - це святий Ніколаус, і він також дуже шанований дітьми. А в Нідерландах 6 грудня чекають з подарунками не Миколая, а Сінтера Клааса, який більше нагадує традиційного Діда Мороза. За переказами, він розвозить подарунки на білому коні, а щоб їх отримати дитині потрібно справно себе вести протягом усього року. Франція в грудні святкує прихід П'єра Ноеля і певної дати цього дня немає.



Відзначати прийнято з 19 грудня до першого дня Нового року. Американці традиційно вірять у Санта-Клауса, і чекають його не 6 або 19 грудня, а 25-го - на день Католицького Різдва.



День святого Миколая в Україні



19 грудня для українців - нехай і не вихідний, але дуже бажаний і очікуваний день. Як згадувалося вище, діти його чекають перш за все - заради подарунків під подушкою. Втім, приємні сюрпризи вранці 19 грудня вже заведено готувати не лише дітворі, а й дорослим. У церквах у цей день проходять благодійні заходи, а в початкових школах діти нерідко пишуть листи Святому Миколаю.



Багаторічною традицією стало відкриття головних міських ялинок саме на День святого Миколая, якої дотримуються у багатьох містах України. Навіть головна ялинка країни - на Софійській площі Києва - в 2019 році, як і в попередні, офіційно засяє вогнями саме 19 грудня. Незважаючи на те, що 19 грудня - найчастіше робочий день, це не заважає жителям великих міст України ввечері виходити на центральні площі і пзанурюватися у передсвяткову атмосферу.



Негласно заведено вважати, що саме з 19 числа стартує передноворічний святковий цикл.



День Святого Миколая: що не можна робити, заборони



Вже традиційно вважається, що зустрічати День святого Миколая не можна з негативними думками - під заборону повинні потрапити нецензурна лексика, лихослів'я тощо - як і у більшість церковних свят. Також 19 грудня не рекомендується брати в борг гроші або ж залишатися в боржниках до цього дня. Окрему увагу слід приділити чистоті в оселі, а також відмовитися від застосування ножиць. Це поширюється і на стрижку.



Важку і важливу роботу, якщо вона не є терміновою, рекомендують залишити на інший день. Тим, хто постує, не слід забувати, що 19 грудня діє Великий різдвяний піст. Отже, потрібно подбати про правильний варіант харчування. А рекомендують на День святого Миколая, передусім - сходити до церкви. Там потрібно помолитися святому, попросивши у нього щастя, благословення чи успіху для своїх близьких. І, звичайно ж, рано вранці 19 грудня (або пізно ввечері 18-го) важливо не забути про подарунки для самих маленьких (і не тільки) членів сім'ї.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щорічно православний і католицький світ вшановують пам'ять святого Миколая. Як правило - 19 або 6 грудня. Дітям цього дня прийнято класти під подушку солодкі подарунки, а для дорослих День Святого Миколая - це хороша можливість задуматися про благородні цінності, про які покликане нагадати свято.Але є у цей день і чимало дій, здійснювати які не рекомендується. Які саме - з'ясовував УНІАН Миколай, або звичніше - Святий Миколай - це римський священник. Його називають також Миколаєм Чудотворцем або Миколаєм Угодником. Доказів його життя збереглося мало.Але відомо, що народився він між 270 і 286 роками у грецькому місті-колонії Лікія. Вважається, що відразу після народження Микола був хрещений, оскільки його батьки - глибоко віруючі люди. Ймовірно, тому він вирішив присвятити своє життя релігії.Тривалий час він був єпископом у стародавньому місті Мира (Лікія). Згідно з переказами, Миколай був присутній на першому Вселенському Соборі в 325 році, який проходив в Нікеї. Під час нього він нібито вдарив по щоці свого опонента, за що був заарештований, а пізніше - виправданий. Помер у 342 році і дату його смерті - 6 грудня (за Григоріанським календарем) прийнято вважати Днем святого Миколая.Церкви, які використовують Юліанський календар, відповідно, День святого Миколая святкують 19 грудня.Крім дітей, прийнято вважати, що Миколай Чудотворець також опікується мандрівниками, пекарями та моряками. На честь святого Миколая, за однією з версій, навіть названо місто на півдні України - Миколаїв.У різних країнах існують свої традиції відзначати День Святого Миколая. Власне, і назва цього свята, а також святий, пам'ять якого згадують у ці передсвяткові дні, можуть відрізнятися. У Польщі, наприклад, пам'ять святого Миколая шанують 6 грудня, а називають його Миколайки. Прийнято вважати, що святий подорожує на санях по світу, а в ніч на 6-те число приносить дітям подарунки в спеціально заготовлені шкарпетки або панчохи. У Німеччині святий Миколай - це святий Ніколаус, і він також дуже шанований дітьми. А в Нідерландах 6 грудня чекають з подарунками не Миколая, а Сінтера Клааса, який більше нагадує традиційного Діда Мороза. За переказами, він розвозить подарунки на білому коні, а щоб їх отримати дитині потрібно справно себе вести протягом усього року. Франція в грудні святкує прихід П'єра Ноеля і певної дати цього дня немає.Відзначати прийнято з 19 грудня до першого дня Нового року. Американці традиційно вірять у Санта-Клауса, і чекають його не 6 або 19 грудня, а 25-го - на день Католицького Різдва.19 грудня для українців - нехай і не вихідний, але дуже бажаний і очікуваний день. Як згадувалося вище, діти його чекають перш за все - заради подарунків під подушкою. Втім, приємні сюрпризи вранці 19 грудня вже заведено готувати не лише дітворі, а й дорослим. У церквах у цей день проходять благодійні заходи, а в початкових школах діти нерідко пишуть листи Святому Миколаю.Багаторічною традицією стало відкриття головних міських ялинок саме на День святого Миколая, якої дотримуються у багатьох містах України. Навіть головна ялинка країни - на Софійській площі Києва - в 2019 році, як і в попередні, офіційно засяє вогнями саме 19 грудня. Незважаючи на те, що 19 грудня - найчастіше робочий день, це не заважає жителям великих міст України ввечері виходити на центральні площі і пзанурюватися у передсвяткову атмосферу.Негласно заведено вважати, що саме з 19 числа стартує передноворічний святковий цикл.День Святого Миколая: що не можна робити, заборониВже традиційно вважається, що зустрічати День святого Миколая не можна з негативними думками - під заборону повинні потрапити нецензурна лексика, лихослів'я тощо - як і у більшість церковних свят. Також 19 грудня не рекомендується брати в борг гроші або ж залишатися в боржниках до цього дня. Окрему увагу слід приділити чистоті в оселі, а також відмовитися від застосування ножиць. Це поширюється і на стрижку.Важку і важливу роботу, якщо вона не є терміновою, рекомендують залишити на інший день. Тим, хто постує, не слід забувати, що 19 грудня діє Великий різдвяний піст. Отже, потрібно подбати про правильний варіант харчування. А рекомендують на День святого Миколая, передусім - сходити до церкви. Там потрібно помолитися святому, попросивши у нього щастя, благословення чи успіху для своїх близьких. І, звичайно ж, рано вранці 19 грудня (або пізно ввечері 18-го) важливо не забути про подарунки для самих маленьких (і не тільки) членів сім'ї.

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