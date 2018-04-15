Арена розваг «GeneratorCity» запрошує повчитися у «Школі роллера»*
Сьогодні, 09:13
Арена розваг "GeneratorCity" запрошує всіх охочих навчитися кататися, або підвищити свої навички катання на роликових ковзанах в професійній "Школі роллера".
Професійні інструктори з багаторічним досвідом навчатимуть охочих кататися на роликових ковзанах за одним із вибраних рівнів: початковий, середній, високий. Рівні в свою чергу поділяються на вікові категорії: 6-9, 8-12, 12-17, 18+ років.
Курс одного рівня складається з 8 занять (2 заняття в тиждень).
Тривалість одного заняття: 1 година 30 хвилин.
З детальною програмою "Школи роллера" можна ознайомитися на касі або у інструкторів арени розваг "GeneratorCity".
Заняття будуть проходити весело з інтерактивами, іграми та приємними подарунками.
Після проходження програми одного з рівнів видають сертифікат про проходження “Школи роллера”.
Вартість одного заняття = вартості входу на арену розваг.
Записатися в "Школу роллера" можна на касі арени розваг або за телефоном: 067 334 50 86.
Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 2-й поверх.
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Професійні інструктори з багаторічним досвідом навчатимуть охочих кататися на роликових ковзанах за одним із вибраних рівнів: початковий, середній, високий. Рівні в свою чергу поділяються на вікові категорії: 6-9, 8-12, 12-17, 18+ років.
Курс одного рівня складається з 8 занять (2 заняття в тиждень).
Тривалість одного заняття: 1 година 30 хвилин.
З детальною програмою "Школи роллера" можна ознайомитися на касі або у інструкторів арени розваг "GeneratorCity".
Заняття будуть проходити весело з інтерактивами, іграми та приємними подарунками.
Після проходження програми одного з рівнів видають сертифікат про проходження “Школи роллера”.
Вартість одного заняття = вартості входу на арену розваг.
Записатися в "Школу роллера" можна на касі арени розваг або за телефоном: 067 334 50 86.
Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 2-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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