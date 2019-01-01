Де у Луцьку купити та поповнити електронний квиток. АДРЕСИ

Із 19 грудня у громадському транспорті треба розрахуватися виключно за допомогою електронного квитка чи мобільного додатку.Оператор системи “СІТІ КАРД СИСТЕМ” встановив 40 автоматів, у яких можна придбати чи поповнити електронний квиток. Вони розміщені у торгових центрах, магазинах, автостанціях тощо, повідомляє Луцька міська рада.Так, серед локацій, для прикладу, – є універмаг, РЦ "Промінь", ТЦ "Імідж", ЦНАП, майже усі супермаркети міста.Повний перелік локацій – на зображеннях нижче.Зауважимо, незважаючи на інформацію про те, що 19 грудня діятиме лише електронник квиток,