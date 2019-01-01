Де у Луцьку купити та поповнити електронний квиток. АДРЕСИ
Сьогодні, 09:51
Із 19 грудня у громадському транспорті треба розрахуватися виключно за допомогою електронного квитка чи мобільного додатку.
Оператор системи “СІТІ КАРД СИСТЕМ” встановив 40 автоматів, у яких можна придбати чи поповнити електронний квиток. Вони розміщені у торгових центрах, магазинах, автостанціях тощо, повідомляє Луцька міська рада.
Так, серед локацій, для прикладу, – є універмаг, РЦ "Промінь", ТЦ "Імідж", ЦНАП, майже усі супермаркети міста.
Повний перелік локацій – на зображеннях нижче.
Зауважимо, незважаючи на інформацію про те, що 19 грудня діятиме лише електронник квиток, у маршрутках Луцька продовжує «ходити» готівка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Оператор системи “СІТІ КАРД СИСТЕМ” встановив 40 автоматів, у яких можна придбати чи поповнити електронний квиток. Вони розміщені у торгових центрах, магазинах, автостанціях тощо, повідомляє Луцька міська рада.
Так, серед локацій, для прикладу, – є універмаг, РЦ "Промінь", ТЦ "Імідж", ЦНАП, майже усі супермаркети міста.
Повний перелік локацій – на зображеннях нижче.
Зауважимо, незважаючи на інформацію про те, що 19 грудня діятиме лише електронник квиток, у маршрутках Луцька продовжує «ходити» готівка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У маршрутках Луцька продовжує «ходити» готівка
Сьогодні, 08:51
Луцькрада розірвала договір з перевізником на маршрутах № 9а і 17а
18 грудень, 11:01
Коли у маршрутках Луцька працюватимуть контролери
16 грудень, 19:20
Коментарі 0
Останні новини
Де у Луцьку купити та поповнити електронний квиток. АДРЕСИ
Сьогодні, 09:51
На Волині замерзли на смерть двоє чоловіків
Сьогодні, 09:36
День святого Миколая: що не можна робити 19 грудня
Сьогодні, 09:07