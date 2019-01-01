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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Де у Луцьку купити та поповнити електронний квиток. АДРЕСИ

Де у Луцьку купити та поповнити електронний квиток. АДРЕСИ
Із 19 грудня у громадському транспорті треба розрахуватися виключно за допомогою електронного квитка чи мобільного додатку.

Оператор системи “СІТІ КАРД СИСТЕМ” встановив 40 автоматів, у яких можна придбати чи поповнити електронний квиток. Вони розміщені у торгових центрах, магазинах, автостанціях тощо, повідомляє Луцька міська рада.

Так, серед локацій, для прикладу, – є універмаг, РЦ "Промінь", ТЦ "Імідж", ЦНАП, майже усі супермаркети міста.

Повний перелік локацій – на зображеннях нижче.

Зауважимо, незважаючи на інформацію про те, що 19 грудня діятиме лише електронник квиток, у маршрутках Луцька продовжує «ходити» готівка.

Де у Луцьку купити та поповнити електронний квиток. АДРЕСИ
Де у Луцьку купити та поповнити електронний квиток. АДРЕСИ

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Теги: електронний квиток, Луцьк, поповнення
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