У торговельному центрі США сталася стрілянина: є поранені
Сьогодні, 10:12
У ніч проти четверга, 19 грудня, в торговельному центрі міста Сан-Антоніо (штат Техас) сталася стрілянина. В результаті щонайменше чотири людини отримали поранення.
Про це повідомляє видання The Atlanta Journal-Constitution, - пише ТСН.
За його даними, всі постраждалі шпиталізовані, двоє отримали серйозні поранення.
Поліція ще не затримала нападника.
Нагадаємо, 11 грудня повідомлялося, що у Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі, США, сталася стрілянина, внаслідок якої обірвалося шестеро життів.
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Про це повідомляє видання The Atlanta Journal-Constitution, - пише ТСН.
За його даними, всі постраждалі шпиталізовані, двоє отримали серйозні поранення.
Поліція ще не затримала нападника.
Нагадаємо, 11 грудня повідомлялося, що у Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі, США, сталася стрілянина, внаслідок якої обірвалося шестеро життів.
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