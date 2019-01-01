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У торговельному центрі США сталася стрілянина: є поранені

У торговельному центрі США сталася стрілянина: є поранені
У ніч проти четверга, 19 грудня, в торговельному центрі міста Сан-Антоніо (штат Техас) сталася стрілянина. В результаті щонайменше чотири людини отримали поранення. 

Про це повідомляє видання The Atlanta Journal-Constitution, - пише ТСН.

За його даними, всі постраждалі шпиталізовані, двоє отримали серйозні поранення.

Поліція ще не затримала нападника.

Нагадаємо, 11 грудня повідомлялося, що у Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі, США, сталася стрілянина, внаслідок якої обірвалося шестеро життів.

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Теги: США, стрілянина
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