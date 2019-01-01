У торговельному центрі США сталася стрілянина: є поранені





Про це повідомляє видання The Atlanta Journal-Constitution, - пише ТСН.



За його даними, всі постраждалі шпиталізовані, двоє отримали серйозні поранення.



Поліція ще не затримала нападника.



Нагадаємо, 11 грудня повідомлялося, що у Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі, США, сталася стрілянина, внаслідок якої обірвалося шестеро життів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч проти четверга, 19 грудня, в торговельному центрі міста Сан-Антоніо (штат Техас) сталася стрілянина. В результаті щонайменше чотири людини отримали поранення.Про це повідомляє видання The Atlanta Journal-Constitution, - пише ТСН.За його даними, всі постраждалі шпиталізовані, двоє отримали серйозні поранення.Поліція ще не затримала нападника.Нагадаємо, 11 грудня повідомлялося, що у Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі, США, сталася стрілянина, внаслідок якої обірвалося шестеро життів.

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