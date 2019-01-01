На Волині відкрили третій сервісний центр МВС з новими «родзинками»: екскурсія у Камені-Каширському. ФОТО

Опісля офіційної частини найменшим відвідувачам Миколайчик приніс подарунки

У місті Камені–Каширському відкрили оновлений сервісний центр МВС, який після багатьох років роботи у такому собі «совковому» режимі отримав нове дихання у вигляді сучасного обладнання, фахових спеціалістів і комфортного простору, як для клієнтів так і для працівників.Урочиста частина відкриття відбулася напередодні Дня святого Миколая, 18 грудня. Тож присутні жартували, що це своєрідний подарунок місцевим до новорічних свят. Дійство відбулося без традиційної церемонії перерізання червоної стрічки. Установою провели екскурсію та розповіли про новинки, переваги і особливості центру.До слова, 17 грудня сервісний центр МВС працював у тестовому режимі, за цей день послугами скористалися 34 людини. А вже вранці 18 грудня чотирнадцятеро клієнтів центру складали тут іспит для отримання водійського посвідчення.Стильне і сучасне приміщення знаходиться відразу навпроти камінь-каширської автостанції, поруч із центром міста. На території установи є достатня кількість паркомісць, мурований фонтан і навіть власний ставочок. Знайти установу – не складно, адже поруч майоріють величезні брендовані прапори.Всередині ж сервісний центр МВС нового зразка облаштований за принципом прозорого офісу, усі двері – скляні, а система «єдиного вікна» дозволяє клієнтам почуватися комфортно у просторому офісі-студії. Тут передбачені зручності для всіх категорій населення, зокрема і людей з інвалідністю. Подбали про паркомісця для осіб з особливими потребами та облаштували пандус для заїзду у приміщення.Екскурсію проводив керівник регіонального сервісного центру МВС у Волинській області, який відразу зазначив, що тут все надзвичайно просто і відкрито, а клієнтів обслуговують висококваліфіковані співробітники, котрі надають оперативні послуги. Серед переліку – реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, заміна та видача посвідчень водія, видача довідок про відсутність судимостей, надання витягу з Єдиного державного реєстру МВС України та інші адміністративні послуги.«Сьогодні відкриваємо третій сервісний центр МВС нового зразка та плануємо ще відкриття четвертого у Ковелі. Нам важливо, аби клієнт отримував необхідні послуги за простим та зрозумілим алгоритмом, міг скористатися допомогою компетентного консультанта або отримати послугу в режимі онлайн» – починає розповідати Олександр Малашко і проводить делегацію із міської влади та клієнтів у першу залу, яку тут називають залою очікування. Кімната – невелика, але подбали тут про те, аби створити комфортний простір для кожного.Там стоїть інформаційний бокс, де можна дізнатися про всі послуги, які надає сервісний центр МВС, структуру установи та деталі отримання того чи іншого документа. У користуванні бокс – доволі простий. Олександр Малашко відразу демонструє, як це працює на практиці, але каже, що у випадку, коли відвідувачу буде щось незрозуміло, на допомогу прийдуть працівники установи.До того ж, у камінь-каширському сервісному центрі МВС вирішили виділитися і запровадити нову «родзинку» для відвідувачів – інтерактивну карту України. Ідея така: коли людина реєструватиме той чи інший транспортний засіб, вона повинна взяти фломастер і замалювати частинку автомобіля на котромусь із зображених регіонівабо ж довірити цю справу своїм дітям.«Цим ми інформуємо, що у нас працює принцип «єдиного вікна». Тобто немає різниці, чи людина з Каменя, чи з Дніпра, чи з Одеси. Ми надаємо послуги по всій Україні, тому і хотіли б бачити таку собі інфографіку», – пояснює Олександр Малашко.До слова, подбали тут і про найменших відвідувачів, аби ті не сумували, коли їхні батьки займаються справами із паперами. Малюки можуть побавитися у дитячому куточку або ж покататися на справжньому авто сервісного центру МВС, перед тим намалювавши собі власний номерний знак на машину. Зона очікування також оформлена буккросингом, що знаходиться поруч із картою та інформаційним боксом.Зверху на стіні висить екран, де після отримання спеціального талончика відвідувачі можуть прослідковувати свою чергу, що супроводжується візуальною картинкою і синхронним озвученням номера. Олександр Малашко каже, що зареєструватися на отримання тієї чи іншої послуги можна й онлайн, тоді система сама визначає, коли вам варто приїхати до сервісного центру МВС.Онлайн-сервіс дає змогу безкоштовно в кілька кліків дізнатися всі актуальні відомості про транспортні засоби, оперативно отримати інформацію про адміністративні порушення та сплатити штраф, зареєструватися у електронній черзі. Також там можна замовити довідку про несудимість онлайн, перевірити свої знання з ПДР на безкоштовному тренажері або ознайомитися з інструкцією для тих, хто хоче вперше отримати посвідчення водія.«Сервісні центри МВС постійно працюють над діджиталізацією послуг та сервісів з метою зробити їх більш доступними для громадян. Уже два оновлених сервісних центри МВС у Волинській області працюють у селі Струмівка біля Луцька та місті Нововолинськ. В населених пунктах, де відсутні стаціонарні сервісні центри МВС, за запитами від органів місцевого самоврядування громадян обслуговує мобільний сервісний центр МВС», – каже пан Олександр і проводить свою екскурсію у наступний кабінет-студію за скляними дверима.Зазначає, що оновлені сервісні центри МВС, які вже є у Струмівці (на території комплексу WEST AUTO HUB) та у Нововолинську, об’єднує єдина візуальна концепція, клієнтоорієнтований персонал і сучасне технологічне устаткування.У операційній залі відвідувачів відразу зустрічають усміхнені працівниці та працівники центру, одягнені вони в одному стилі – ділові сорочки білого кольору та зелені шалики на шиї.Адміністраторка відразу ж показала, як клієнтам правильно отримати талончик та зареєструватися, якщо вони не обрали онлайн-варіант послуг, а консультанти та менеджери розповіли, як їм працюється за системою «open space».Робочі місця у них також мають свою особливість – на кожному стоїть декоративний вазончик із хвойним деревцем, які вони пообіцяли висадити зовсім скоро.Начальник сервісного центру МВС 0743 у місті Камені-Каширськомукаже, що за декілька днів роботи труднощів не виникало, люди задоволені і охоче користуються послугами, тож вони надалі будуть працювати тільки на поліпшення і вдосконалення.«Запровадження новітніх технологій у повсякденній роботі сприяє не лише оптимізації виконання службових завдань, а й спрямоване на поліпшення сервісу для громадян та підвищення якості обслуговування. Ми відкриті для кожного і готові надати кваліфіковані послуги у найкоротші терміни», – підсумовує начальник регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.оновлений сервісний центр МВС знаходиться у місті Камінь-Каширський, вул. Першого травня, 42.вівторок - п’ятницю – з 9:00 до 18:00, у суботу – з 9:00 до 16:45. За консультаціями з приводу послуг можна звертатися за телефоном (044)-290-19-88.