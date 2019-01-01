Волинське село увійшло у двадцятку кращих в Україні. ВІДЕО





Доротище — ​єдине з Волині, яке увійшло у двадцятку кращих, - пише газета



Село розташоване за 16 кілометрів від Ковеля, у ньому мешкає трішки більше 900 осіб. Початок села — ​уже й центр, тут же — ​дев’ятирічна школа, бібліотека, клуб. Поруч найважливіша будівля — ​сільська рада.



"Я особисто є не тільки уродженцем Доротища, а й жителем цього населеного пункту. ​І незважаючи на те, що в різні періоди своєї кар’єри міг би опинитися в іншому місці, все-таки вирішив залишитися в рідному селі. Люблю його і намагаюсь бодай чимось допомогти односельцям. Мої батьки є найповажнішою парою в Доротищі. Петро Миронович і Євдокія Федорівна, на жаль, обоє не мають здоров’я, хворіють, але Бог дає мені можливість почуватися дитиною. Батько працював на залізниці, а потім більше тридцяти років — ​у колгоспі доглядачем худоби. Мама трудилася в ланці. Вони завше казали: «Буде робота — ​буде й життя», — ​розповідає голова Ковельської районної ради Андрій Броїло.



У цьому селі є і блакитні озера, і унікальна церква, і мальовнича природа, а ще населений пункт славиться місцевими умільцями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинське село Доротище – унікальне людьми, які хочуть бачити свій маленький куточок щасливим і розвинутим. Тому й самі зініціювали рішення взяти участь у конкурсі «Неймовірні села України». Їх було 115.Доротище — ​єдине з Волині, яке увійшло у двадцятку кращих, - пише газета Волинь-нова Село розташоване за 16 кілометрів від Ковеля, у ньому мешкає трішки більше 900 осіб. Початок села — ​уже й центр, тут же — ​дев’ятирічна школа, бібліотека, клуб. Поруч найважливіша будівля — ​сільська рада."Я особисто є не тільки уродженцем Доротища, а й жителем цього населеного пункту. ​І незважаючи на те, що в різні періоди своєї кар’єри міг би опинитися в іншому місці, все-таки вирішив залишитися в рідному селі. Люблю його і намагаюсь бодай чимось допомогти односельцям. Мої батьки є найповажнішою парою в Доротищі. Петро Миронович і Євдокія Федорівна, на жаль, обоє не мають здоров’я, хворіють, але Бог дає мені можливість почуватися дитиною. Батько працював на залізниці, а потім більше тридцяти років — ​у колгоспі доглядачем худоби. Мама трудилася в ланці. Вони завше казали: «Буде робота — ​буде й життя», — ​розповідає голова Ковельської районної ради Андрій Броїло.У цьому селі є і блакитні озера, і унікальна церква, і мальовнича природа, а ще населений пункт славиться місцевими умільцями.

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