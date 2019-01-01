Диво на Миколая: учні луцької школи зібрали подарунки для онкохворих дітей
Сьогодні, 11:00
Учні Луцької спеціалізованої школи №1 І – ІІІ ступенів влаштували у школі акцію для збору іграшок та інших забавлянок для «Скриньки хоробрості», яку для онкохворих дітей збирає Благодійний Фонд «СТОПРАК».
Про це повідомляють на сторінці фонду у Facebook.
«Тепер ми віримо в дива і в Миколая ще більше!
Бо як не вірити, якщо ці чудові діти на фото привезли нам цілу купу подарунків для маленьких пацієнтів Онкогематологічного центру?
У той час, поки одні замовляють подарунки під подушку і під ялинку лише для себе, ці неймовірні школярі подумали, насамперед, про тих, кому позитивні емоції необхідні майже як повітря.
Дякуємо, що творите маленькі дива разом з нами для збереження найбільшого і найважливішого – життя!» – йдеться у дописі.
Зауважимо, що проект «Скринька хоробрості» для дітей з Онкогематологічного центру волинської обласної клінічної лікарні стартував у жовтні цього року. До цього часу до нього вже долучилася чимала кількість людей, які подарували для дітей безліч іграшок, «розвивайок», розмальовок, книжок, а головне – позитивних емоцій, які допоможуть малечі долати хворобу та мужньо терпіти болючі маніпуляції.
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Про це повідомляють на сторінці фонду у Facebook.
«Тепер ми віримо в дива і в Миколая ще більше!
Бо як не вірити, якщо ці чудові діти на фото привезли нам цілу купу подарунків для маленьких пацієнтів Онкогематологічного центру?
У той час, поки одні замовляють подарунки під подушку і під ялинку лише для себе, ці неймовірні школярі подумали, насамперед, про тих, кому позитивні емоції необхідні майже як повітря.
Дякуємо, що творите маленькі дива разом з нами для збереження найбільшого і найважливішого – життя!» – йдеться у дописі.
Зауважимо, що проект «Скринька хоробрості» для дітей з Онкогематологічного центру волинської обласної клінічної лікарні стартував у жовтні цього року. До цього часу до нього вже долучилася чимала кількість людей, які подарували для дітей безліч іграшок, «розвивайок», розмальовок, книжок, а головне – позитивних емоцій, які допоможуть малечі долати хворобу та мужньо терпіти болючі маніпуляції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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