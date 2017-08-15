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Погрожує сусідам, лається і ходить голяка: на Волині пенсіонер «тероризує» людей. ВІДЕО

Погрожує сусідам, лається і ходить голяка: на Волині пенсіонер «тероризує» людей. ВІДЕО
У місті Ківерці місцеві мешканці нарікають на 86-річного Василя Левчука, який "тероризує" людей.

Погрожує сусідам, лається, ходить голяка по двору та зносить туди усілякий мотлох. Так люди говорять про свого сусіда, - йдеться у сюжеті Суспільне Волинь.

Люди розповіли, що не можуть дати ради пенсіонерові. Зверталися в поліцію та до місцевої влади, втім, кажуть, вплинути на нього ніхто не зміг.

Мешканка будинку на Шевченка, 10 Наталія Шишець каже, що їхній сусід залякав усіх місцевих: "Я, наприклад, вдова, за мене немає кому заступитись...І бували такі випадки, що коли йдеш по сходинках, то він (сусід, - ред) може йти і спихнути, просто нізащо".

Надія Слюсар та Світана Кельм розповідають, що бояться випускати своїх дітей на вулицю, бо сусідський дід їм погрожує.

"Він ходить за дітьми з сокирою, бо вони йому заважають. А вони просто м'ячем грають. І ще він ходить голим", - каже сусідка Світлана Кельм.

"Пообіцяв, що зробить братську могилу моїм дітям, а я їх на смітнику найду. А поліція не може нічого зробити", - розповідає Надія Слюсар.

Дружина і син Василя Левчука теж скаржаться на нього. Кажуть, що жити з чоловіком зовсім нестерпно.

"Я не вже не можу. Як тільки скажеш зауваження, то відразу б'є мене", - каже дружина Лідія.

Василь наносив у двір всілякого мотлоху. Поліція часто приїздить на виклики, проте затримати чоловіка не можуть. Нині родина чекає на суд визнати чоловіка недієздатним та обмежити його спілкування зі співмешканцями.

Деталі – у відео:



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Теги: погроза, чоловік, Ківерці
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