На «Ягодині» затримали чоловіка, який в багажнику авто перевозив старовинні речі
Сьогодні, 11:33
Через автомобільний пункт пропуску «Ягодин» українець намагався провезти старовинні речі, які, можливо, становлять культурну цінність.
Прикордонники спільно з митниками виявили їх під час огляду автомобіля Mercedes , на якому чоловік їхав в Україну, - пише Дердприкордонслужба України.
Вони знаходились серед особистих речей в багажнику транспортного засобу. Наразі виявлений крам вилучили митницею ДФС для проведення експертизи.
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Прикордонники спільно з митниками виявили їх під час огляду автомобіля Mercedes , на якому чоловік їхав в Україну, - пише Дердприкордонслужба України.
Вони знаходились серед особистих речей в багажнику транспортного засобу. Наразі виявлений крам вилучили митницею ДФС для проведення експертизи.
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