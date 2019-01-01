На «Ягодині» затримали чоловіка, який в багажнику авто перевозив старовинні речі





Прикордонники спільно з митниками виявили їх під час огляду автомобіля Mercedes , на якому чоловік їхав в Україну, - пише Дердприкордонслужба України.



Вони знаходились серед особистих речей в багажнику транспортного засобу. Наразі виявлений крам вилучили митницею ДФС для проведення експертизи.









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