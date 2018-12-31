Лучан кличуть на Театральний майдан на засвічення головної ялинки міста
Сьогодні, 11:51
Лучан та гостей міста кличуть на засвічення головної ялинки.
Про це йдеться у на сайті Луцькради.
Отож, помилуватися прикрашеними красунями із яскравими вогниками можна буде вже сьогодні, 19 грудня, після урочистого засвічення о 16:00.
Нагадаємо, у Луцьку монтували величезну новорічну інсталяцію.
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Про це йдеться у на сайті Луцькради.
Отож, помилуватися прикрашеними красунями із яскравими вогниками можна буде вже сьогодні, 19 грудня, після урочистого засвічення о 16:00.
Нагадаємо, у Луцьку монтували величезну новорічну інсталяцію.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що цікавого буде у Луцьку в День святого Миколая
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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