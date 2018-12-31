вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучан кличуть на Театральний майдан на засвічення головної ялинки міста

Лучан кличуть на Театральний майдан на засвічення головної ялинки міста
Лучан та гостей міста кличуть на засвічення головної ялинки.

Про це йдеться у на сайті Луцькради.

Отож, помилуватися прикрашеними красунями із яскравими вогниками можна буде вже сьогодні, 19 грудня, після урочистого засвічення о 16:00.

Нагадаємо, у Луцьку монтували величезну новорічну інсталяцію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що цікавого буде у Луцьку в День святого Миколая

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ялинка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Злодій на Волині «обчистив» будинок, поки чоловік був у відпустці
Сьогодні, 12:10
У Луцьку – подвійна аварія: постраждало 6 людей
Сьогодні, 11:57
Лучан кличуть на Театральний майдан на засвічення головної ялинки міста
Сьогодні, 11:51
На «Ягодині» затримали чоловіка, який в багажнику авто перевозив старовинні речі
Сьогодні, 11:33
Погрожує сусідам, лається і ходить голяка: на Волині пенсіонер «тероризує» людей. ВІДЕО
Сьогодні, 11:18
Схожі новини
Свято наближається: відомо, коли засяє головна ялинка Луцька і новорічні дерева у мікрорайонах міста Свято наближається: відомо, коли засяє головна ялинка Луцька і новорічні дерева у мікрорайонах міста
10 грудень, 09:20
Після свят луцькими ялинками гратимуться звірі. ВІДЕО Після свят луцькими ялинками гратимуться звірі. ВІДЕО
18 січень, 17:10
У замку Любарта встановили 10-метрову дизайнерську ялинку У замку Любарта встановили 10-метрову дизайнерську ялинку
31 грудень, 2018, 18:05
Якою була головна ялинка Луцька понад 20 років тому. ФОТО Якою була головна ялинка Луцька понад 20 років тому. ФОТО
27 грудень, 2018, 10:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанам розповіли про можливості започаткування власної справи за сприяння служби зайнятості
Сьогодні, 13:04
 0
На кінець тижня в Україну прийдуть дощі
Сьогодні, 13:00
 0
Порошенко обговорив з головою Венеціанської комісії судову реформу в Україні
Сьогодні, 12:45
 0
У Ковелі лікарі роблять гінекологічні операції при невеликих розрізах
Сьогодні, 12:35
 0
На місці Старого ринку багатоповерхівок не будуватимуть
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8