У Луцьку – подвійна аварія: постраждало 6 людей
Сьогодні, 11:57
У Луцьку по вулиці Корольова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Renault Kangoo, Audi A6 та Ssang Yong Rexton.
Автопригода трапилася вранці 18 грудня, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля Renault Kangoo перебувала 33-річна жителька Луцького району. Виконуючи маневр повороту, жінка не надала перевагу у русі та зіткнулася із легковиком Audi A6, під керуванням 32-річного жителя цього ж району, який, від удару, врізався у автомобіль Ssang Yong Rexton, за кермом якого перебував 60-річний лучанин.
Внаслідок ДТП водії та троє пасажирів транспортних засобів, серед яких 10-річна школярка, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили у лікарню.
За фактом автопригоди слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі.
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Автопригода трапилася вранці 18 грудня, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля Renault Kangoo перебувала 33-річна жителька Луцького району. Виконуючи маневр повороту, жінка не надала перевагу у русі та зіткнулася із легковиком Audi A6, під керуванням 32-річного жителя цього ж району, який, від удару, врізався у автомобіль Ssang Yong Rexton, за кермом якого перебував 60-річний лучанин.
Внаслідок ДТП водії та троє пасажирів транспортних засобів, серед яких 10-річна школярка, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили у лікарню.
За фактом автопригоди слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У Луцьку – подвійна аварія: постраждало 6 людей
Сьогодні, 11:57