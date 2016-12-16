У Луцьку – подвійна аварія: постраждало 6 людей. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У Луцьку по вулиці Корольова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Renault Kangoo, Audi A6 та Ssang Yong Rexton.Автопригода трапилася вранці 18 грудня, - пише ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля Renault Kangoo перебувала 33-річна жителька Луцького району. Виконуючи маневр повороту, жінка не надала перевагу у русі та зіткнулася із легковиком Audi A6, під керуванням 32-річного жителя цього ж району, який, від удару, врізався у автомобіль Ssang Yong Rexton, за кермом якого перебував 60-річний лучанин.Внаслідок ДТП водії та троє пасажирів транспортних засобів, серед яких 10-річна школярка, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили у лікарню.За фактом автопригоди слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі.