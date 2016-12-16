вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку – подвійна аварія: постраждало 6 людей. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У Луцьку – подвійна аварія: постраждало 6 людей. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку по вулиці Корольова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Renault Kangoo, Audi A6 та Ssang Yong Rexton.

Автопригода трапилася вранці 18 грудня, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що за кермом автомобіля Renault Kangoo перебувала 33-річна жителька Луцького району. Виконуючи маневр повороту, жінка не надала перевагу у русі та зіткнулася із легковиком Audi A6, під керуванням 32-річного жителя цього ж району, який, від удару, врізався у автомобіль Ssang Yong Rexton, за кермом якого перебував 60-річний лучанин.

Внаслідок ДТП водії та троє пасажирів транспортних засобів, серед яких 10-річна школярка, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили у лікарню.

За фактом автопригоди слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі.

У Луцьку – подвійна аварія: постраждало 6 людей. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – подвійна аварія: постраждало 6 людей. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – подвійна аварія: постраждало 6 людей. ФОТО. ОНОВЛЕНО





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк, постраждалі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як волинських патрульних вітали з 4-ою річницею створення служби. ФОТО
Сьогодні, 12:19
Злодій на Волині «обчистив» будинок, поки чоловік був у відпустці
Сьогодні, 12:10
У Луцьку – подвійна аварія: постраждало 6 людей. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:57
Лучан кличуть на Театральний майдан на засвічення головної ялинки міста
Сьогодні, 11:51
На «Ягодині» затримали чоловіка, який в багажнику авто перевозив старовинні речі
Сьогодні, 11:33
Схожі новини
Поліція прокоментувала аварію на Карпенка-Карого в Луцьку Поліція прокоментувала аварію на Карпенка-Карого в Луцьку
16 грудень, 2016, 12:38
ДТП у Луцьку: 2 постраждалих. ФОТО ДТП у Луцьку: 2 постраждалих. ФОТО
27 жовтень, 2016, 16:59
Звалений біля «Там-Таму» білборд відшкодовуватиме винуватець ДТП Звалений біля «Там-Таму» білборд відшкодовуватиме винуватець ДТП
23 травень, 2016, 12:56
У Луцьку легковик протаранив патрульну автівку. ФОТО У Луцьку легковик протаранив патрульну автівку. ФОТО
18 грудень, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Митрополит Михаїл освятив накупольні хрести у селі на Волині
Сьогодні, 14:16
 0
Диво прийде знову, або Хто дарує новорічну казку маленьким пацієнтам волинської лікарні
Сьогодні, 14:00
 0
Туман на дорозі: волинян попереджають про погіршення погодних умов
Сьогодні, 13:48
 0
На трасі у Ківерцівському районі – аварія за участю автобуса: потерпілу вирізали рятувальники
Сьогодні, 13:31
 0
На Волині відкрили третій сервісний центр МВС з новими «родзинками»: екскурсія у Камені-Каширському. ФОТО
Сьогодні, 13:24
 0
Медіа
відео
1/8