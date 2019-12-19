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Злодій на Волині «обчистив» будинок, поки чоловік був у відпустці

Злодій на Волині «обчистив» будинок, поки чоловік був у відпустці
У Володимир-Волинському районі у селі Тростянка обікрали будинок, поки чоловік був у відпустці.

Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт «Княжий Град».

Чоловік, якого пограбували, приїхав додому 18 грудня об 11:25 і помітив зникнення цінних речей. Зловмисники викрали 6 000 гривень, які були у тумбі та сумці.

Також «потягнули» і золоті вироби: обручку, три ланцюжки та п’ять кулонів вартістю близько 20 000 гривень.

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Теги: Володимир, крадіжка, злодій
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