На кінець тижня в Україну прийдуть дощі





Про це



"У наступні дві доби без опадів, лише вдень 21 грудня на Закарпатті дощ, в горах з мокрим снігом, в неділю в Україні місцями невеликий дощ, в Карпатах та на Закарпатті помірні опади", - повідомили синоптики.



Уночі та вранці 20 грудня місцями, крім сходу, туман.



Вітер південно-східний та південний, 5-12 м/с, в неділю у Карпатах, південній та східній частинах подекуди пориви 15-22 м/с.



Температура у п'ятницю вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму до 12°; у вихідні вночі 1-6° тепла, на Лівобережжі 0-5 морозу, вдень 3-10° тепла, на півдні країни 9-14°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у п'ятницю-суботу, 20-21 грудня, очікується погода без опадів, уже в неділю, 22 грудня, місцями невеликий дощ, температура - максимально 14 градусів тепла.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."У наступні дві доби без опадів, лише вдень 21 грудня на Закарпатті дощ, в горах з мокрим снігом, в неділю в Україні місцями невеликий дощ, в Карпатах та на Закарпатті помірні опади", - повідомили синоптики.Уночі та вранці 20 грудня місцями, крім сходу, туман.Вітер південно-східний та південний, 5-12 м/с, в неділю у Карпатах, південній та східній частинах подекуди пориви 15-22 м/с.Температура у п'ятницю вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму до 12°; у вихідні вночі 1-6° тепла, на Лівобережжі 0-5 морозу, вдень 3-10° тепла, на півдні країни 9-14°.

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