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У «ПортСity» святий Миколай роздаватиме подарунки діткам*

У «ПортСity» святий Миколай роздаватиме подарунки діткам*
19 грудня з 17 до 19 години на першому поверсі ТРЦ «ПортСity» кожен охочий зможе зустрітись зі святим Миколаєм.

За розказаний віршик або пісеньку дітлахи можуть отримати подарунки, а також на них чекають святкові майстер-класи та забави з казковими героями.

Аби святий Миколай подарував дитині те, про що вона мріяла, просять приносити подарунок святому Миколаю, який він вручить після виконання маленького завдання, про яке йшлося вище.

"Хай ваша дитина вірить у диво разом з ТРЦ «ПортCity»!", - йдеться у повідомленні.

У «ПортСity» святий Миколай роздаватиме подарунки діткам*

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Теги: ТРЦ «ПортСity», подарунки, святий Миколай
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