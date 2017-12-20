У «ПортСity» святий Миколай роздаватиме подарунки діткам*

19 грудня з 17 до 19 години на першому поверсі ТРЦ «ПортСity» кожен охочий зможе зустрітись зі святим Миколаєм.За розказаний віршик або пісеньку дітлахи можуть отримати подарунки, а також на них чекають святкові майстер-класи та забави з казковими героями.Аби святий Миколай подарував дитині те, про що вона мріяла, просять приносити подарунок святому Миколаю, який він вручить після виконання маленького завдання, про яке йшлося вище."Хай ваша дитина вірить у диво разом з ТРЦ «ПортCity»!", - йдеться у повідомленні.