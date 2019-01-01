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Туман на дорозі: волинян попереджають про погіршення погодних умов

Туман на дорозі: волинян попереджають про погіршення погодних умов
В Україні у другій половині 19 грудня очікується сильний туман.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних подій у Волинській області.

За прогнозами УкрГідрометцентру, 19 грудня в Україні, крім північних областей, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

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Теги: туман, Волинь, попередження
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