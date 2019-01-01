Туман на дорозі: волинян попереджають про погіршення погодних умов





Про це повідомляє



За прогнозами УкрГідрометцентру, 19 грудня в Україні, крім північних областей, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у другій половині 19 грудня очікується сильний туман.Про це повідомляє Державна служба надзвичайних подій у Волинській області.За прогнозами УкрГідрометцентру, 19 грудня в Україні, крім північних областей, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію