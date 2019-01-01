Туман на дорозі: волинян попереджають про погіршення погодних умов
Сьогодні, 13:48
В Україні у другій половині 19 грудня очікується сильний туман.
Про це повідомляє Державна служба надзвичайних подій у Волинській області.
За прогнозами УкрГідрометцентру, 19 грудня в Україні, крім північних областей, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
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Про це повідомляє Державна служба надзвичайних подій у Волинській області.
За прогнозами УкрГідрометцентру, 19 грудня в Україні, крім північних областей, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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