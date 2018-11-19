Митрополит Михаїл освятив накупольні хрести у селі на Волині

Михаїл освятив накупольні хрести храму Святого Духа в селі Рудка-Козинська Рожищанського деканату.



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Разом із архієреєм служили декан протоієрей Василь Шняк, настоятель парафії священник Андрій Голуб, духовенство благочиння та Рівненсько-Волинської єпархії.



У слові владика зазначив: зустріч свідчить про те, що село хоче жити. Адже коли будуєш, це означає про майбутні наміри тут оселитися. Й коли бачиш гарну церкву в селі, розумієш, що ця місцина жива, бо люди трудяться тут на славу Божу.



У богослужінні взяли участь голова сільської ради Микола Яцюк, жертводавці Євген Фенюк, Володимир і Євген Хотимчуки, староста Віктор Жовнір, інші парафіяни.



У вересні 2016 року тоді ще вікарій єпархії єпископ Матфей здійснив чин заснування храму. Наступного року митрополит Луцький і Волинський Михаїл освятив наріжний камінь.

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