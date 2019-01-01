У Луцьку запроваджують мораторій на будівництво нових будівель і споруд.Про це стало відомо 19 грудня під час позачергової сесії міської ради, - інформує пресслужба Луцькради.Начальник управління містобудування та архітектуринаголосив депутатам, що місто фактично вичерпало можливості для свого розвитку і все, що відбувається в сфері багатоповерхового будівництва, йде за рахунок територій, які ніяк не можуть використовуватися для цього виду будівництва. Нинішній генплан застарів, адже затверджений більше 10 років тому і не відповідає сучасним вимогам.Веніамін Туз додав, що запровадження мораторію - це тимчасова міра.“Ми хочемо зараз закінчити роботи по Генеральному плану, де зафіксуємо ті речі, які дозволять нам планувати розвиток нашого міста на перспективу до десятків років. Ми повинні розуміти, як нам розвиватися та куди рухатися, щоб знати, як житло виглядатиме в кінцевому результаті. Результат, якого ми хочемо добитися зараз, - це ревізія стану речей. Ми хочемо побачити, що у нас відбувається на даний момент, чим ми володіємо, як воно має розвиватися. Все треба зафіксувати в Генеральному плані, затвердити його і лише після того знімати мораторій”, - зазначив він.Також, за його словами, мораторій планують ввести на півроку. “За цей час ми мусимо провести досить серйозну аналітичну роботу, щоб зрозуміти, якими ми володіємо засобами. Ми повинні зрозуміти, скільки житла нам потрібно, де воно має будуватися, які у нас інженерні можливості, які у нас транспортні можливості. І прийняти нормальний, сучасний Генплан міста”, - додав Веніамін Туз.Запитання до доповідача виникли у депутатівРадник міського голови, депутат міської ради Ігор Поліщук зазначив, що нині виникає багато запитань щодо будівництва багатоквартирних будинків. Їх зводять без дотримання норм, ущільнюють території, не передбачають необхідної кількості місць для паркування, дитячих майданчиків.“До мене нещодавно звернулися лучани, які живуть у новобудові, яку тільки півроку тому здали. Там уже у дворі утворилися ями, смітники стоять за 11 метрів до будинку, а це недотримання норм. Та є маса ще порушень”, - додав він.Ігор Поліщук зауважив, що часто житлові комплекси будуються у непередбачених для цього місцях. Не передбачено місць для паркування автомобілів та є маса інших питань. Через їх введення в експлуатацію на дорогах утворяться ще більші затори.Також Ігор Поліщук зазначив, що будівельники матимуть роботу на час мораторію, бо у наступному році у місті реалізовуватимуться багато проєктів, триватимуть реконструкції та будівництво комунальних закладів.Він наголосив, що необхідно оперативно затвердити Генеральний план, аби мораторій не затягувати.Підтримав Ігоря Поліщука й Микола Федік. Він зазначив, що вивчав це питання і в інших містах теж застосовували такий досвід. Зокрема, в Івано-Франківську було введено мораторій на будівництво в історичній частині. За його словами, мораторій дасть час вивчити усі проблемні питання та визначити шляхи подальшого розвитку.Секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт зазначив, що проблеми у житловому будівництві назріли давно. Це питання, за його словами, багато років не вирішувалося й нині є значні проблеми. Він переконаний, що мораторій дасть можливість нормально попрацювати над Генпланом.