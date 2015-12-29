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Луцька міськрада виділила 15 мільйонів на зарплати вчителям та медикам

Луцька міськрада виділила 15 мільйонів на зарплати вчителям та медикам
Депутати Луцької міської ради ухвалили рішення виділити майже 15 мільйонів гривень на виплату заробітної плати працівникам освіти і медицини.

Про це йдеться на сайті Луцької міськради.

Про основні зміни присутніх поінформувала директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова. Вона зазначила, що надійшли частини субвенцій, які необхідно врахувати. Також пропонується виділити кошти на виплату заробітної плати працівникам освіти і медицини, відшкодувати Луцькому підприємству електротранспорту кошти за перевезення пільгових категорій громадян тощо.

Запитання виникли у депутатів Андрія Білана, Алли Надточій, Павла Данильчука, Олександра Кравченка, Юлії Вусенко. Вони стосувалися компенсації перевезення пільговиків ЛПЕ, суми недоотриманих субвенцій з держбюджету на освіту та медицину, про виплату заробітної плати для центру лікування учасників АТО тощо.

Радник міського голови Ігор Поліщук зазначив, що часто держава забуває про свої обов'язки. Оплата праці педагогів та медиків низька, і її ще й не можуть нормально профінансувати. Міська влада виділяє на це кошти з міського бюджету. Це веде до того, що молоді педагоги, лікарі, медсестри звільняються і виїжджають за кордон. “Сьогодні нам уже не вистачає вчителів інформатики, хімії, не вистачає молодшого медичного персоналу. Молодь покидає країну. Залишаються тільки вчителі та медики старшого покоління. Якщо держава не зверне на це увагу, то незабаром не буде кому вчити та лікувати.

Ми вже зверталися до керівництва країни неодноразово, аби підвищили рівень заробітної плати, але нас не чують. Це зараз має бути питанням номер один. Незабаром розпочнуться незворотні наслідки”, - додав він та закликав колег підтримати зміни до бюджету, де передбачені кошти на зарплату педагогам і медикам.

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Теги: Луцькрада, заборгованість, зарплати
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Коментарі 1
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А шкітер плакався в ганчірку, що ці кошти повинен дати Київ як дотацію чи субвенцію. Повідомляю йому, що у звязку зі зміною податкового кодексу зарплата вчителям платиться з місцевого бюджету. Нехай шкітер читає матчасть.
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