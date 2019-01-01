В Україні впровадять е-квитки для учнів та студентів
Сьогодні, 20:18
2020-2021 навчальному році Уряд запровадить у тестовому режимі е-квитки для учнів і студентів.
Відповідне рішення ухвалено сьогодні, 18 грудня, на засіданні Уряду, - йдеться на сайті уряду України.
Скористатися ними буде можна буде через мобільний додаток “ДіЯ”, який працює з 16 грудня в бета-версії.
«Такі е-документи будуть підтвердженням статусу студента або учня, а також зберігатимуть відповідні права на пільги. Паперові документи продовжують діяти», - сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки мають технічно забезпечити можливість формування електронних квитків.
Е-студентський та е-учнівський квиток надає всі права на пільги, які мають учні та студенти.
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Відповідне рішення ухвалено сьогодні, 18 грудня, на засіданні Уряду, - йдеться на сайті уряду України.
Скористатися ними буде можна буде через мобільний додаток “ДіЯ”, який працює з 16 грудня в бета-версії.
«Такі е-документи будуть підтвердженням статусу студента або учня, а також зберігатимуть відповідні права на пільги. Паперові документи продовжують діяти», - сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки мають технічно забезпечити можливість формування електронних квитків.
Е-студентський та е-учнівський квиток надає всі права на пільги, які мають учні та студенти.
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