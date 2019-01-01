В Україні впровадять е-квитки для учнів та студентів





Відповідне рішення ухвалено сьогодні, 18 грудня, на засіданні Уряду, - йдеться



Скористатися ними буде можна буде через мобільний додаток “ДіЯ”, який працює з 16 грудня в бета-версії.



«Такі е-документи будуть підтвердженням статусу студента або учня, а також зберігатимуть відповідні права на пільги. Паперові документи продовжують діяти», - сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.



Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки мають технічно забезпечити можливість формування електронних квитків.



Е-студентський та е-учнівський квиток надає всі права на пільги, які мають учні та студенти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2020-2021 навчальному році Уряд запровадить у тестовому режимі е-квитки для учнів і студентів.Відповідне рішення ухвалено сьогодні, 18 грудня, на засіданні Уряду, - йдеться на сайті уряду України. Скористатися ними буде можна буде через мобільний додаток “ДіЯ”, який працює з 16 грудня в бета-версії.«Такі е-документи будуть підтвердженням статусу студента або учня, а також зберігатимуть відповідні права на пільги. Паперові документи продовжують діяти», - сказав прем’єр-міністрМіністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки мають технічно забезпечити можливість формування електронних квитків.Е-студентський та е-учнівський квиток надає всі права на пільги, які мають учні та студенти.

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