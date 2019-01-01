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Рада відтермінувала штрафи для власників «євроблях»

Рада відтермінувала штрафи для власників «євроблях»
Верховна Рада ухвалила закон, яким вносяться зміни до Митного кодексу України для звільнення від відповідальності до 31 грудня 2019 року за порушення митних правил при ввезенні транспортних засобів з іноземною реєстрацією для особистого користування.

Як передає УНІАН, за ухвалення законопроекту в другому читанні і в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проголосували 285 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Доповідаючи щодо законопроекту №2288 про внесення змін до Митного кодексу, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Ковальчук повідомив, що 22 вересня 2019 року набрав чинності Закон України, яким тимчасово, до 31 грудня 2019 року включно, особи, відповідальні за дотримання умов (вимог) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту щодо транспортних засобів особистого користування, звільнені від відповідальності.

«Метою ухвалення закону була відстрочка застосування посилених санкцій за порушення митних правил при ввезенні транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України в митному режимі тимчасового ввезення та переміщення їх по цій території в митному режимі транзиту, проте в повному обсязі ця мета досягнута не була. У зв'язку з цим виникла необхідність у внесенні до Митного кодексу України додаткових змін», - сказав Ковальчук.

Депутат додав, що в процесі підготовки документа до другого читання від парламентаріїв надійшло 16 правок, 11 з яких були враховані.


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Теги: євробляхи, закон, штрафи, Рада
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