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Покарали польського митника, який інсценував на Волині викрадення свого автомобіля

Покарали польського митника, який інсценував на Волині викрадення свого автомобіля
Польський митник, який збрехав, що начебто неподалік Ковеля на автодорозі сполученням «Київ-Ковель-Ягодин» у нього викрали автомобіль Mercedes-Benz CLK 200, заплатить штраф.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Старший спеціаліст митно-податкової служби в місті Свіднік Республіки Польща приїхав в Україну, аби продати своє авто, й успішно це зробив.

Проте, бажаючи при цьому отримати у Польщі ще і страхову суму за шкоду, заподіяну майну, він прийшов у Ковельський відділ поліції та повідомив, що автомобіль у нього вкрали.

Правоохоронці ж, встановивши місцезнаходження автомобіля, з'ясували правду й згодом повідомили спритному іноземцю про підозру у вчиненому з корисливих мотивів завідомо неправдивому повідомленні про злочин.

Польський митник визнав свою винуватість у цьому кримінальному правопорушенні й суд призначив йому узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (8 500 грн).

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: польський митник, інсценування викрадення, авто, суд
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