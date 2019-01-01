Покарали польського митника, який інсценував на Волині викрадення свого автомобіля





Про це повідомляє



Старший спеціаліст митно-податкової служби в місті Свіднік Республіки Польща приїхав в Україну, аби продати своє авто, й успішно це зробив.



Проте, бажаючи при цьому отримати у Польщі ще і страхову суму за шкоду, заподіяну майну, він прийшов у Ковельський відділ поліції та повідомив, що автомобіль у нього вкрали.



Правоохоронці ж, встановивши місцезнаходження автомобіля, з'ясували правду й згодом повідомили спритному іноземцю про підозру у вчиненому з корисливих мотивів завідомо неправдивому повідомленні про злочин.



Польський митник визнав свою винуватість у цьому кримінальному правопорушенні й суд призначив йому узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (8 500 грн).



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польський митник, який збрехав, що начебто неподалік Ковеля на автодорозі сполученням «Київ-Ковель-Ягодин» у нього викрали автомобіль Mercedes-Benz CLK 200, заплатить штраф.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині. Старший спеціаліст митно-податкової служби в місті Свіднік Республіки Польща приїхав в Україну, аби продати своє авто, й успішно це зробив.Проте, бажаючи при цьому отримати у Польщі ще і страхову суму за шкоду, заподіяну майну, він прийшов у Ковельський відділ поліції та повідомив, що автомобіль у нього вкрали.Правоохоронці ж, встановивши місцезнаходження автомобіля, з'ясували правду й згодом повідомили спритному іноземцю про підозру у вчиненому з корисливих мотивів завідомо неправдивому повідомленні про злочин.Польський митник визнав свою винуватість у цьому кримінальному правопорушенні й суд призначив йому узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (8 500 грн).

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