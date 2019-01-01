Покарали польського митника, який інсценував на Волині викрадення свого автомобіля
Сьогодні, 15:17
Польський митник, який збрехав, що начебто неподалік Ковеля на автодорозі сполученням «Київ-Ковель-Ягодин» у нього викрали автомобіль Mercedes-Benz CLK 200, заплатить штраф.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Старший спеціаліст митно-податкової служби в місті Свіднік Республіки Польща приїхав в Україну, аби продати своє авто, й успішно це зробив.
Проте, бажаючи при цьому отримати у Польщі ще і страхову суму за шкоду, заподіяну майну, він прийшов у Ковельський відділ поліції та повідомив, що автомобіль у нього вкрали.
Правоохоронці ж, встановивши місцезнаходження автомобіля, з'ясували правду й згодом повідомили спритному іноземцю про підозру у вчиненому з корисливих мотивів завідомо неправдивому повідомленні про злочин.
Польський митник визнав свою винуватість у цьому кримінальному правопорушенні й суд призначив йому узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (8 500 грн).
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Старший спеціаліст митно-податкової служби в місті Свіднік Республіки Польща приїхав в Україну, аби продати своє авто, й успішно це зробив.
Проте, бажаючи при цьому отримати у Польщі ще і страхову суму за шкоду, заподіяну майну, він прийшов у Ковельський відділ поліції та повідомив, що автомобіль у нього вкрали.
Правоохоронці ж, встановивши місцезнаходження автомобіля, з'ясували правду й згодом повідомили спритному іноземцю про підозру у вчиненому з корисливих мотивів завідомо неправдивому повідомленні про злочин.
Польський митник визнав свою винуватість у цьому кримінальному правопорушенні й суд призначив йому узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (8 500 грн).
Головне фото - ілюстративне.
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