Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 грудня





Володимир-Волинський район



1. 9:00 - 16:00

«Автотема»

с. Федорівна,

вул.: Володимирська, Набережна



Горохівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Іваничівський район



1. 10:00-16:00

с.Самоволя,

частково с.Павлівка вул.Лісна, вул.Незалежності 36-47, вул.Порицька 16-63



Камінь-Каширський район



1. 09:00 – 17:00

Заготкантора (контора), К-Каширське МСТ (магазин), К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ГРП), ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Северюк Л.З. м.Камінь – Каширський, вул. Ковельська



Ківерцівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Ковельський район



1. ПЛ-0,4кВ від КТП №333 9:00-17:00 МПП "Надія"

ФОП Реган В.Й.

НП ТзОВ"Турія" с.Зелена



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Луцьк



1. ТП-106

I-СШ 0,4 кВ

Ремонт обладнання 13:30-16:00 Волинська обласна лікарня



Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано



Любомльський та Шацький райони



1 ЗТП 471

9:00-17:00

УОС смт Шацьк



2 ПЛ 10кВ Л 91-04

9:00-17:00

ТзОВ "Агропромторг"лохини с Камянка Острівя



Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00 Ощадбанк

м.Нововолинськ

вул.Соборна, 6



2 ПЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-24 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Транспортна

вул.Нестерова, 3-19а, 2-10

3 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-4 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Кутузова, 11

вул.Нестерова, 26-46, 3-31

пров.Вишневий

вул.Польова

вул.Довженка, 13, 15

вул.І.Франка, 40-50

вул.Ціолковського, 1-23, 2-14



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-97 9:00-17:00 м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.

2 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-10

3 ПЛ-0,4 кВ КТП-118 9:00-17:00 с.Уляники артсвердловина, склад.

4 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-496 9:00-17:00 с.Іванчиці вул.Буківська,1-15,4-8,17-31,12-24.

5 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)

с.Бортяхівка (повністю)

с.Тихотин (повністю) с.Переспа (повністю)

с.Бортяхівка (повністю)

с.Тихотин (повністю)

6 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку.

с.Навіз вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Нагірна, Тиха.



7 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.

8 Л43-02 9:00-17:00 с.Духче (повністю)

с.Берегове (повністю)

с.Духче (повністю)

с.Берегове (повністю)



9 ПЛ-0,4 кВ КТП-38 9:00-17:00 с.Забара (повністю)



10 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир кіоск, адмінприміщення, магазин.

с.Немир вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Шкільна.



11 Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю)

с.Літогоща (повністю) с.Іванівка (повністю)

с.Літогоща (повністю)

12 Л71-03 9:00-17:00 с.Забара (повністю)

с.Мирославка (повністю)

с.Мильськ (повністю) с.Іванівка (повністю)

с.Літогоща (повністю)

с.Мильськ (повністю)

13 Л34-02 9:00-17:00 с.Немир (повністю)

с.Раймісто (повністю) с.Немир (повністю)

с.Раймісто (повністю)



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с.Шкроби вул:Приозерна, Жовтнева, Польова, Зелена,

с.Нова Воля,

с.Буцинь вул: Федорова (Гірка)



Турійський район



1. 10:00-16:30 КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, ФОП Колбасюк І.В. – магазин, Турійське РСТ – магазин , ВД УДППЗ «Укрпошта» - ВПЗ, ПАТ «Укртелеком» - АТС, ФГ «Волиньагрохолдинг» - адмінприміщення, Дім Молитви ХВЄ – дім молитви, Боблівська с/р – клуб, водокачка, Церква с. Бобли

2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-186 10:00-15:30 СКЗ, КЗС, ФОП Ткачук О.М. – ковбасний цех, ВО Турійської РДА – майстерня школи. с.Купичів

3 ПЛ-0,4 кВ

ЩТП-247 Л-3

10:00-15:00 с.м.т.Луків вул.Л.Українки, Гагаріна, Галана

4 ПЛ-0,4 кВ

КТП-49 10:00-13:00 ТзОВ «АПК Волинь» - пилорама с.Сомин





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00 - 16:00«Автотема»с. Федорівна,вул.: Володимирська, НабережнаВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-16:00с.Самоволя,частково с.Павлівка вул.Лісна, вул.Незалежності 36-47, вул.Порицька 16-631. 09:00 – 17:00Заготкантора (контора), К-Каширське МСТ (магазин), К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ГРП), ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Северюк Л.З. м.Камінь – Каширський, вул. КовельськаВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4кВ від КТП №333 9:00-17:00 МПП "Надія"ФОП Реган В.Й.НП ТзОВ"Турія" с.ЗеленаВимкнень споживачів не заплановано1. ТП-106I-СШ 0,4 кВРемонт обладнання 13:30-16:00 Волинська обласна лікарняВимкнень споживачів не заплановано1 ЗТП 4719:00-17:00УОС смт Шацьк2 ПЛ 10кВ Л 91-049:00-17:00ТзОВ "Агропромторг"лохини с Камянка ОстрівяВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00 Ощадбанкм.Нововолинськвул.Соборна, 62 ПЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-24 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Транспортнавул.Нестерова, 3-19а, 2-103 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-4 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Кутузова, 11вул.Нестерова, 26-46, 3-31пров.Вишневийвул.Польовавул.Довженка, 13, 15вул.І.Франка, 40-50вул.Ціолковського, 1-23, 2-14Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-97 9:00-17:00 м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.2 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-103 ПЛ-0,4 кВ КТП-118 9:00-17:00 с.Уляники артсвердловина, склад.4 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-496 9:00-17:00 с.Іванчиці вул.Буківська,1-15,4-8,17-31,12-24.5 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Тихотин (повністю) с.Переспа (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Тихотин (повністю)6 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку.с.Навіз вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Нагірна, Тиха.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.8 Л43-02 9:00-17:00 с.Духче (повністю)с.Берегове (повністю)с.Духче (повністю)с.Берегове (повністю)9 ПЛ-0,4 кВ КТП-38 9:00-17:00 с.Забара (повністю)10 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир кіоск, адмінприміщення, магазин.с.Немир вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Шкільна.11 Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю)с.Літогоща (повністю) с.Іванівка (повністю)с.Літогоща (повністю)12 Л71-03 9:00-17:00 с.Забара (повністю)с.Мирославка (повністю)с.Мильськ (повністю) с.Іванівка (повністю)с.Літогоща (повністю)с.Мильськ (повністю)13 Л34-02 9:00-17:00 с.Немир (повністю)с.Раймісто (повністю) с.Немир (повністю)с.Раймісто (повністю)1. 10:00-17:00с.Шкроби вул:Приозерна, Жовтнева, Польова, Зелена,с.Нова Воля,с.Буцинь вул: Федорова (Гірка)1. 10:00-16:30 КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, ФОП Колбасюк І.В. – магазин, Турійське РСТ – магазин , ВД УДППЗ «Укрпошта» - ВПЗ, ПАТ «Укртелеком» - АТС, ФГ «Волиньагрохолдинг» - адмінприміщення, Дім Молитви ХВЄ – дім молитви, Боблівська с/р – клуб, водокачка, Церква с. Бобли2 ПЛ-0,4 кВКТП-186 10:00-15:30 СКЗ, КЗС, ФОП Ткачук О.М. – ковбасний цех, ВО Турійської РДА – майстерня школи. с.Купичів3 ПЛ-0,4 кВЩТП-247 Л-310:00-15:00 с.м.т.Луків вул.Л.Українки, Гагаріна, Галана4 ПЛ-0,4 кВКТП-49 10:00-13:00 ТзОВ «АПК Волинь» - пилорама с.Сомин

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