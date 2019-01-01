Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 16:00
«Автотема»
с. Федорівна,
вул.: Володимирська, Набережна
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
с.Самоволя,
частково с.Павлівка вул.Лісна, вул.Незалежності 36-47, вул.Порицька 16-63
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 17:00
Заготкантора (контора), К-Каширське МСТ (магазин), К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ГРП), ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Северюк Л.З. м.Камінь – Каширський, вул. Ковельська
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №333 9:00-17:00 МПП "Надія"
ФОП Реган В.Й.
НП ТзОВ"Турія" с.Зелена
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. ТП-106
I-СШ 0,4 кВ
Ремонт обладнання 13:30-16:00 Волинська обласна лікарня
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1 ЗТП 471
9:00-17:00
УОС смт Шацьк
2 ПЛ 10кВ Л 91-04
9:00-17:00
ТзОВ "Агропромторг"лохини с Камянка Острівя
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00 Ощадбанк
м.Нововолинськ
вул.Соборна, 6
2 ПЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-24 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Транспортна
вул.Нестерова, 3-19а, 2-10
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-4 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Кутузова, 11
вул.Нестерова, 26-46, 3-31
пров.Вишневий
вул.Польова
вул.Довженка, 13, 15
вул.І.Франка, 40-50
вул.Ціолковського, 1-23, 2-14
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-97 9:00-17:00 м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.
2 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-10
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-118 9:00-17:00 с.Уляники артсвердловина, склад.
4 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-496 9:00-17:00 с.Іванчиці вул.Буківська,1-15,4-8,17-31,12-24.
5 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Тихотин (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Тихотин (повністю)
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку.
с.Навіз вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Нагірна, Тиха.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
8 Л43-02 9:00-17:00 с.Духче (повністю)
с.Берегове (повністю)
с.Духче (повністю)
с.Берегове (повністю)
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-38 9:00-17:00 с.Забара (повністю)
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир кіоск, адмінприміщення, магазин.
с.Немир вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Шкільна.
11 Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща (повністю) с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща (повністю)
12 Л71-03 9:00-17:00 с.Забара (повністю)
с.Мирославка (повністю)
с.Мильськ (повністю) с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща (повністю)
с.Мильськ (повністю)
13 Л34-02 9:00-17:00 с.Немир (повністю)
с.Раймісто (повністю) с.Немир (повністю)
с.Раймісто (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Шкроби вул:Приозерна, Жовтнева, Польова, Зелена,
с.Нова Воля,
с.Буцинь вул: Федорова (Гірка)
Турійський район
1. 10:00-16:30 КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, ФОП Колбасюк І.В. – магазин, Турійське РСТ – магазин , ВД УДППЗ «Укрпошта» - ВПЗ, ПАТ «Укртелеком» - АТС, ФГ «Волиньагрохолдинг» - адмінприміщення, Дім Молитви ХВЄ – дім молитви, Боблівська с/р – клуб, водокачка, Церква с. Бобли
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-186 10:00-15:30 СКЗ, КЗС, ФОП Ткачук О.М. – ковбасний цех, ВО Турійської РДА – майстерня школи. с.Купичів
3 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-247 Л-3
10:00-15:00 с.м.т.Луків вул.Л.Українки, Гагаріна, Галана
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-49 10:00-13:00 ТзОВ «АПК Волинь» - пилорама с.Сомин
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Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 16:00
«Автотема»
с. Федорівна,
вул.: Володимирська, Набережна
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
с.Самоволя,
частково с.Павлівка вул.Лісна, вул.Незалежності 36-47, вул.Порицька 16-63
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 17:00
Заготкантора (контора), К-Каширське МСТ (магазин), К-Каш. УГГ ПАТ „Волиньгаз” (ГРП), ПП Лагода Л.Г., ПП Ящук О.П., ПП Северюк Л.З. м.Камінь – Каширський, вул. Ковельська
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №333 9:00-17:00 МПП "Надія"
ФОП Реган В.Й.
НП ТзОВ"Турія" с.Зелена
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. ТП-106
I-СШ 0,4 кВ
Ремонт обладнання 13:30-16:00 Волинська обласна лікарня
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1 ЗТП 471
9:00-17:00
УОС смт Шацьк
2 ПЛ 10кВ Л 91-04
9:00-17:00
ТзОВ "Агропромторг"лохини с Камянка Острівя
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00 Ощадбанк
м.Нововолинськ
вул.Соборна, 6
2 ПЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-24 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Транспортна
вул.Нестерова, 3-19а, 2-10
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-4 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Кутузова, 11
вул.Нестерова, 26-46, 3-31
пров.Вишневий
вул.Польова
вул.Довженка, 13, 15
вул.І.Франка, 40-50
вул.Ціолковського, 1-23, 2-14
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-97 9:00-17:00 м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.
2 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-10
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-118 9:00-17:00 с.Уляники артсвердловина, склад.
4 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-496 9:00-17:00 с.Іванчиці вул.Буківська,1-15,4-8,17-31,12-24.
5 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Тихотин (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
с.Тихотин (повністю)
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку.
с.Навіз вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Нагірна, Тиха.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
8 Л43-02 9:00-17:00 с.Духче (повністю)
с.Берегове (повністю)
с.Духче (повністю)
с.Берегове (повністю)
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-38 9:00-17:00 с.Забара (повністю)
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир кіоск, адмінприміщення, магазин.
с.Немир вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Шкільна.
11 Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща (повністю) с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща (повністю)
12 Л71-03 9:00-17:00 с.Забара (повністю)
с.Мирославка (повністю)
с.Мильськ (повністю) с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща (повністю)
с.Мильськ (повністю)
13 Л34-02 9:00-17:00 с.Немир (повністю)
с.Раймісто (повністю) с.Немир (повністю)
с.Раймісто (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Шкроби вул:Приозерна, Жовтнева, Польова, Зелена,
с.Нова Воля,
с.Буцинь вул: Федорова (Гірка)
Турійський район
1. 10:00-16:30 КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, ФОП Колбасюк І.В. – магазин, Турійське РСТ – магазин , ВД УДППЗ «Укрпошта» - ВПЗ, ПАТ «Укртелеком» - АТС, ФГ «Волиньагрохолдинг» - адмінприміщення, Дім Молитви ХВЄ – дім молитви, Боблівська с/р – клуб, водокачка, Церква с. Бобли
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-186 10:00-15:30 СКЗ, КЗС, ФОП Ткачук О.М. – ковбасний цех, ВО Турійської РДА – майстерня школи. с.Купичів
3 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-247 Л-3
10:00-15:00 с.м.т.Луків вул.Л.Українки, Гагаріна, Галана
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-49 10:00-13:00 ТзОВ «АПК Волинь» - пилорама с.Сомин
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