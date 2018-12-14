вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі біля міської ялинки – з'їзд «Миколаїв» на мотоциклах. ФОТО

У Ковелі біля міської ялинки – з'їзд «Миколаїв» на мотоциклах. ФОТО
У Ковелі сьогодні, 19 грудня, біля міської ялинки відбулося свято, підготовлене мотоциклістами міста та представниками громадської олрганізації.

На розваги, презентацію мотоциклів завітало багато ковельчан, - інформує сайт Ковельради.

Дорослі та діти залюбки робили фото на згадку, спілкувались, обмінювались позитивними емоціями. Малеча раділа отриманим подарункам.

У Ковелі біля міської ялинки – з'їзд «Миколаїв» на мотоциклах. ФОТО
У Ковелі біля міської ялинки – з'їзд «Миколаїв» на мотоциклах. ФОТО
У Ковелі біля міської ялинки – з'їзд «Миколаїв» на мотоциклах. ФОТО
У Ковелі біля міської ялинки – з'їзд «Миколаїв» на мотоциклах. ФОТО
У Ковелі біля міської ялинки – з'їзд «Миколаїв» на мотоциклах. ФОТО
У Ковелі біля міської ялинки – з'їзд «Миколаїв» на мотоциклах. ФОТО
У Ковелі біля міської ялинки – з'їзд «Миколаїв» на мотоциклах. ФОТО
У Ковелі біля міської ялинки – з'їзд «Миколаїв» на мотоциклах. ФОТО
У Ковелі біля міської ялинки – з'їзд «Миколаїв» на мотоциклах. ФОТО
У Ковелі біля міської ялинки – з'їзд «Миколаїв» на мотоциклах. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мотоцикли, Ковель, ялинка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія у Ківерцівському районі за участю автобуса: постраждало троє волинян
Сьогодні, 16:03
У Ковелі біля міської ялинки – з'їзд «Миколаїв» на мотоциклах. ФОТО
Сьогодні, 16:01
Щоб були зацікавлені виїжджати на маршрут: у Луцьку перевізникам платитимуть за кілометри пробігу
Сьогодні, 15:51
У «ПортСity» святий Миколай роздаватиме подарунки діткам*
Сьогодні, 15:30
Покарали польського митника, який інсценував на Волині викрадення свого автомобіля
Сьогодні, 15:17
Схожі новини
У Ковелі прикрашають головну ялинку міста. ФОТО У Ковелі прикрашають головну ялинку міста. ФОТО
14 грудень, 2018, 13:16
Для головної ялинки Ковеля закуплять нові іграшки Для головної ялинки Ковеля закуплять нові іграшки
15 листопад, 2018, 16:14
У Ковелі придумали, що робити з новорічними ялинками У Ковелі придумали, що робити з новорічними ялинками
11 січень, 2018, 16:16
Крадію зірки з ковельської ялинки загрожує 3 роки ув’язнення Крадію зірки з ковельської ялинки загрожує 3 роки ув’язнення
26 грудень, 2017, 16:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аварія у Ківерцівському районі за участю автобуса: постраждало троє волинян
Сьогодні, 16:03
 0
У Ковелі біля міської ялинки – з'їзд «Миколаїв» на мотоциклах. ФОТО
Сьогодні, 16:01
 0
Щоб були зацікавлені виїжджати на маршрут: у Луцьку перевізникам платитимуть за кілометри пробігу
Сьогодні, 15:51
 0
У «ПортСity» святий Миколай роздаватиме подарунки діткам*
Сьогодні, 15:30
 0
Покарали польського митника, який інсценував на Волині викрадення свого автомобіля
Сьогодні, 15:17
 0
Медіа
відео
1/8