У Ковелі біля міської ялинки – з'їзд «Миколаїв» на мотоциклах. ФОТО





На розваги, презентацію мотоциклів завітало багато ковельчан, - інформує сайт Ковельради.



Дорослі та діти залюбки робили фото на згадку, спілкувались, обмінювались позитивними емоціями. Малеча раділа отриманим подарункам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі сьогодні, 19 грудня, біля міської ялинки відбулося свято, підготовлене мотоциклістами міста та представниками громадської олрганізації.На розваги, презентацію мотоциклів завітало багато ковельчан, - інформує сайт Ковельради.Дорослі та діти залюбки робили фото на згадку, спілкувались, обмінювались позитивними емоціями. Малеча раділа отриманим подарункам.

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