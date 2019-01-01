Щоб були зацікавлені виїжджати на маршрут: у Луцьку перевізникам платитимуть за кілометри пробігу





Про це під час засідання постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження сьогодні, 19 грудня, повідомив начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов, - пишуть



З його слів, серед планів на найближче майбутнє – перехід на транспортну оплату роботи луцьким перевізникам.



«Будемо платити перевізникам за кілометри пробігу. На мою думку, це потрібно зробити для того, щоб всі маршрути, без виключення, були вигідними для перевізника. Щоб перевізники були зацікавлені виїжджати на маршрут незалежно від транспортного сполучення», – зазначив головний транспортник Луцька.



Наразі ж, з його слів, управління моніторить пасажиропотік на кожному із наявних маршрутів, щоб у подальшому повністю володіти ситуацією.



«За станом на сьогодні, перевізники більш схильні до заробітку у виглядів готівки від пасажирів, але, у той же час хочуть пробний період, аби могти оцінити реальний пасажиропотік на маршруті і подальші перспективи», – резюмував посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській раді обговорювали принципово новий спосіб оплати праці перевізникам громадського транспорту.Про це під час засідання постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження сьогодні, 19 грудня, повідомив начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов, - пишуть Волинські новини З його слів, серед планів на найближче майбутнє – перехід на транспортну оплату роботи луцьким перевізникам.«Будемо платити перевізникам за кілометри пробігу. На мою думку, це потрібно зробити для того, щоб всі маршрути, без виключення, були вигідними для перевізника. Щоб перевізники були зацікавлені виїжджати на маршрут незалежно від транспортного сполучення», – зазначив головний транспортник Луцька.Наразі ж, з його слів, управління моніторить пасажиропотік на кожному із наявних маршрутів, щоб у подальшому повністю володіти ситуацією.«За станом на сьогодні, перевізники більш схильні до заробітку у виглядів готівки від пасажирів, але, у той же час хочуть пробний період, аби могти оцінити реальний пасажиропотік на маршруті і подальші перспективи», – резюмував посадовець.

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