Аварія у Ківерцівському районі за участю автобуса: постраждало троє волинян





Нагадаємо, що 19 грудня на



Автопригода трапилася між селами Озеро та Тростянець Ківерцівського району. На місце виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Постраждалих, водія та двох пасажирів автомобіля Ford» серед яких малолітня дитина, доправили до лікарні.



Водій та пасажири рейсового автобуса не постраждали.



Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Причини та обставини пригоди з’ясовує поліція.



Відомості за цим фактом слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівському районі внаслідок аварії постраждало троє волинян.Нагадаємо, що 19 грудня на автодорозі Луцьк-Маневичі зіткнулися автомобіль Ford та рейсовий автобус сполученням "Луцьк-Щетинь", пише ГУНП у Волинській області.Автопригода трапилася між селами Озеро та Тростянець Ківерцівського району. На місце виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Постраждалих, водія та двох пасажирів автомобіля Ford» серед яких малолітня дитина, доправили до лікарні.Водій та пасажири рейсового автобуса не постраждали.Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Причини та обставини пригоди з’ясовує поліція.Відомості за цим фактом слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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