вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія у Ківерцівському районі за участю автобуса: постраждало троє волинян

Аварія у Ківерцівському районі за участю автобуса: постраждало троє волинян
У Ківерцівському районі внаслідок аварії постраждало троє волинян.

Нагадаємо, що 19 грудня на автодорозі Луцьк-Маневичі зіткнулися автомобіль Ford та рейсовий автобус сполученням "Луцьк-Щетинь", пише ГУНП у Волинській області.

Автопригода трапилася між селами Озеро та Тростянець Ківерцівського району. На місце виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Постраждалих, водія та двох пасажирів автомобіля Ford» серед яких малолітня дитина, доправили до лікарні.

Водій та пасажири рейсового автобуса не постраждали.

Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Причини та обставини пригоди з’ясовує поліція.

Відомості за цим фактом слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Аварія у Ківерцівському районі за участю автобуса: постраждало троє волинян
Аварія у Ківерцівському районі за участю автобуса: постраждало троє волинян


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, автобус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія у Ківерцівському районі за участю автобуса: постраждало троє волинян
Сьогодні, 16:03
У Ковелі біля міської ялинки – з'їзд «Миколаїв» на мотоциклах. ФОТО
Сьогодні, 16:01
Щоб були зацікавлені виїжджати на маршрут: у Луцьку перевізникам платитимуть за кілометри пробігу
Сьогодні, 15:51
У «ПортСity» святий Миколай роздаватиме подарунки діткам*
Сьогодні, 15:30
Покарали польського митника, який інсценував на Волині викрадення свого автомобіля
Сьогодні, 15:17
Схожі новини
Перекинувся міжнародний автобус, яким кермував волинянин: постраждали люди Перекинувся міжнародний автобус, яким кермував волинянин: постраждали люди
13 грудень, 10:41
«Народилися в сорочках»: на Київщині автобус із 32 пасажирами в'їхав у вантажівку. ФОТО «Народилися в сорочках»: на Київщині автобус із 32 пасажирами в'їхав у вантажівку. ФОТО
06 листопад, 13:04
На Хмельниччині автобус з’їхав у кювет і перекинувся, постраждали 8 осіб. ФОТО На Хмельниччині автобус з’їхав у кювет і перекинувся, постраждали 8 осіб. ФОТО
02 листопад, 15:16
У Чернівецькій області в аварії постраждали 9 осіб, серед них – вагітна. ФОТО У Чернівецькій області в аварії постраждали 9 осіб, серед них – вагітна. ФОТО
12 жовтень, 23:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аварія у Ківерцівському районі за участю автобуса: постраждало троє волинян
Сьогодні, 16:03
 0
У Ковелі біля міської ялинки – з'їзд «Миколаїв» на мотоциклах. ФОТО
Сьогодні, 16:01
 0
Щоб були зацікавлені виїжджати на маршрут: у Луцьку перевізникам платитимуть за кілометри пробігу
Сьогодні, 15:51
 0
У «ПортСity» святий Миколай роздаватиме подарунки діткам*
Сьогодні, 15:30
 0
Покарали польського митника, який інсценував на Волині викрадення свого автомобіля
Сьогодні, 15:17
 0
Медіа
відео
1/8