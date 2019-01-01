Військовослужбовець з волинської бригади – у ТОП-30 українських лідерів

Роман Багаєв отримав нагороду Top 30 Under 30, яка вручається восьмий рік поспіль людям до 30-ти років, які довели, що у своїй сфері є професіоналами та досягли значних успіхів.



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Конференція з вручення нагород Top 30 Under 30 за версією українського англомовного видання Kyiv Post відбулася 10-го грудня.



Нагадаємо, що нагороду також отримав Павло Медина із Нововолинська, засновник та керівник молодіжно-ресурсного центру «Нові крила».



Інтернет-виданню «БУГ» Роман розповів, що отримуючи нагороду, звичайно, хвилювався.





“Емоції? Звичайно було хвилювання, трошки почував себе ніяково, думаючи, що не заслужив цю нагороду. 90% церемонії відбувалося на англійській мові, тому було трошки важко зрозуміти, але згодилися ті знання, які отримав до цього.



Так, як нагорода була за військову службу, то, в першу чергу, розділив з танковим батальйоном та 14-ою бригадою”, – розповів Роман Багаєв.



Роману Багаєву 29 років, у найгарячіші місяці війни на Сході Багаєв воював під позивним “Тюльпан”. Такий позивний, розповідають організатори вручення нагород, йому дали колеги-офіцери, щоб пожартувати з нього, оскільки Роман часто сперечався про різні подробиці в планах ведення бою.



Війна, між іншим, розкриває риси характеру людини, розповідають в Kyiv Post. Перебуваючи на тонкій червоній лінії люди часто роблять те, на що, раніше думали, що не були здатні. Іноді в них виявляються приховані таланти, які змушують їх сяяти.



Це сталося з Романом Багаєвим, який пройшов шлях від простого хлопця, який не мав уявлення, що робити в своєму житті, до видатного військового офіцера та найвищого в Україні танкового аса на війні.



У 2016 та 2017 роках Багаєв та його люди були визнані найкращим танковим взводом Збройних сил України.



Коли почалася війна Росії на Донбасі, він був призначений на посаду заступника керівника роти 51-ї механізованої піхотної бригади і виявився винятково талановитим командиром головних бойових танків Т-64.



Багаєв був нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го класу за ефективне керівництво бойовими діями у складі батальйону “Колос” спеціальних завдань на Донбасі. Потім йому доручили керувати бронетанковою ротою (зазвичай це одиниця з 10 танків) у сформованій 14-й механізованій бригаді.



Але найкраща година його молодої кар’єри ще була попереду.



Два роки поспіль підрозділ Багаєва був обраний для представлення України на Strong Europe Tank Challenge, змаганні кращих сил НАТО, що проводиться щорічно у 7-му командуванні з підготовки армій у Графенвор, Німеччина.



Коли в 2018 році закінчився його п’ятирічний контракт зі Збройними силами, Багаєв, намагаючись забезпечити більшу фінансову безпеку для своєї молодої родини, вирішив залишити бригаду. Але, після року міркувань у цивільному житті, він все-таки повернувся до своєї 14-ї механізованої піхотної бригади – цього разу як заступник командира батальйону у званні майора.



«Хлопці в моїх екіпажах були більше, ніж просто товариші по службі, більше, ніж навіть друзі. Ми боролися і жили разом, зрештою ставши майже рідними. У мене навіть були екіпажі, де два хлопці, які були фактично братами!”, – розповідає Багаєв.



За словами Романа, такі ж нагороди вручали відомим людям: міністрам, співачці Аліні Паш, спортсмену Жану Беленюку.



“Думаю, там всі відомі були, кожен у своїй сфері. Я не знаю чи дає ця нагорода якусь перепустку далі по життю, але якщо я отримав її, то все правильно я роблю. Проте є куди іти далі і потрібно досягати нових вершин”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник командира танкового батальйону 14-ої ОМБр з озброєння, майоротримав нагороду Top 30 Under 30, яка вручається восьмий рік поспіль людям до 30-ти років, які довели, що у своїй сфері є професіоналами та досягли значних успіхів.Про це повідомляє "Буг". Конференція з вручення нагород Top 30 Under 30 за версією українського англомовного видання Kyiv Post відбулася 10-го грудня.Нагадаємо, що нагороду також отримавіз Нововолинська, засновник та керівник молодіжно-ресурсного центру «Нові крила».Інтернет-виданню «БУГ» Роман розповів, що отримуючи нагороду, звичайно, хвилювався.“Емоції? Звичайно було хвилювання, трошки почував себе ніяково, думаючи, що не заслужив цю нагороду. 90% церемонії відбувалося на англійській мові, тому було трошки важко зрозуміти, але згодилися ті знання, які отримав до цього.Так, як нагорода була за військову службу, то, в першу чергу, розділив з танковим батальйоном та 14-ою бригадою”, – розповів Роман Багаєв.Роману Багаєву 29 років, у найгарячіші місяці війни на Сході Багаєв воював під позивним “Тюльпан”. Такий позивний, розповідають організатори вручення нагород, йому дали колеги-офіцери, щоб пожартувати з нього, оскільки Роман часто сперечався про різні подробиці в планах ведення бою.Війна, між іншим, розкриває риси характеру людини, розповідають в Kyiv Post. Перебуваючи на тонкій червоній лінії люди часто роблять те, на що, раніше думали, що не були здатні. Іноді в них виявляються приховані таланти, які змушують їх сяяти.Це сталося з Романом Багаєвим, який пройшов шлях від простого хлопця, який не мав уявлення, що робити в своєму житті, до видатного військового офіцера та найвищого в Україні танкового аса на війні.У 2016 та 2017 роках Багаєв та його люди були визнані найкращим танковим взводом Збройних сил України.Коли почалася війна Росії на Донбасі, він був призначений на посаду заступника керівника роти 51-ї механізованої піхотної бригади і виявився винятково талановитим командиром головних бойових танків Т-64.Багаєв був нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го класу за ефективне керівництво бойовими діями у складі батальйону “Колос” спеціальних завдань на Донбасі. Потім йому доручили керувати бронетанковою ротою (зазвичай це одиниця з 10 танків) у сформованій 14-й механізованій бригаді.Але найкраща година його молодої кар’єри ще була попереду.Два роки поспіль підрозділ Багаєва був обраний для представлення України на Strong Europe Tank Challenge, змаганні кращих сил НАТО, що проводиться щорічно у 7-му командуванні з підготовки армій у Графенвор, Німеччина.Коли в 2018 році закінчився його п’ятирічний контракт зі Збройними силами, Багаєв, намагаючись забезпечити більшу фінансову безпеку для своєї молодої родини, вирішив залишити бригаду. Але, після року міркувань у цивільному житті, він все-таки повернувся до своєї 14-ї механізованої піхотної бригади – цього разу як заступник командира батальйону у званні майора.«Хлопці в моїх екіпажах були більше, ніж просто товариші по службі, більше, ніж навіть друзі. Ми боролися і жили разом, зрештою ставши майже рідними. У мене навіть були екіпажі, де два хлопці, які були фактично братами!”, – розповідає Багаєв.За словами Романа, такі ж нагороди вручали відомим людям: міністрам, співачці Аліні Паш, спортсмену Жану Беленюку.“Думаю, там всі відомі були, кожен у своїй сфері. Я не знаю чи дає ця нагорода якусь перепустку далі по життю, але якщо я отримав її, то все правильно я роблю. Проте є куди іти далі і потрібно досягати нових вершин”.

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