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Від чого найбільше помирають волиняни. СТАТИСТИКА

Від чого найбільше помирають волиняни. СТАТИСТИКА
Українці найчастіше помирають від наслідків захворювань системи кровообігу. Таких смертей налічується приблизно 70% за минулий рік.

Відповідні дані представив інтерактивний сервіс "Причини смерті в Україні – 2018", який створили Український центр громадських даних і Державна служба статистики України, - пише Обозреватель.

Так, зазначається, що від таких недуг померли понад 387 тисяч українців. Серед вбивць лідирують атеросклеротичні або ішемічні захворювання серця.

На другому місці розташувалися онкологічні хвороби. Вони забрали життя 77 тис. українців. Найчастіше це був рак легень, грудей і шлунку.

Ще більш ніж 30 тисяч людей померли внаслідок отруєння, травм та інших зовнішніх факторів. 24 тисячі смертей трапилися через ураження органів травлення. Від інфекційних хвороб загинули 8,9 тисяч осіб. Найбільше – від СНІДу й різних форм туберкульозу.

Всього за рік, згідно з даними цього сервісу, померли 574 тисячі осіб (у статистиці не враховувалися дані з непідконтрольних територій).

На Волині у 2018 році загалом померло 13 710 людей. А у Луцьку – 2 140. Захворювання системи кровообігу – лідирують у структурі причин смертності мешканців Волині.

Від чого найбільше помирають волиняни. СТАТИСТИКА
Від чого найбільше помирають волиняни. СТАТИСТИКА

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Теги: смертність, Україна, Волинь
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