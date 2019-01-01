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У Луцьку на Карбишева – пожежа на складі. ФОТО

У Луцьку на Карбишева – пожежа на складі. ФОТО
У Луцьку на вулиці Карбишева, 2 горіло складське приміщення.

Інцидент стався близько 16:00, повідомляють очевидці, передають "Волинські Новини".

З їхніх слів, загоряння сталося у складському приміщенні біля пекарні ПП «Голуб», що знаходиться у будівлі шовкового комбінату.

На місці події працюють рятувальники, поліція та карета швидкої допомоги. Зі слів очевидців, до підприємства прибуло шість екіпажів пожежників. Працівників підприємства евакуювали, ніхто з них не постраждав.

За станом на 16:30 загоряння ліквідували. Поки що причини пожежі – невідомі.

У Луцьку на Карбишева – пожежа на складі. ФОТО
У Луцьку на Карбишева – пожежа на складі. ФОТО
У Луцьку на Карбишева – пожежа на складі. ФОТО
У Луцьку на Карбишева – пожежа на складі. ФОТО
У Луцьку на Карбишева – пожежа на складі. ФОТО
У Луцьку на Карбишева – пожежа на складі. ФОТО

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Теги: пожежа, складське приміщення, Луцьк
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