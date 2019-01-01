У Луцьку на Карбишева – пожежа на складі. ФОТО
Сьогодні, 17:14
У Луцьку на вулиці Карбишева, 2 горіло складське приміщення.
Інцидент стався близько 16:00, повідомляють очевидці, передають "Волинські Новини".
З їхніх слів, загоряння сталося у складському приміщенні біля пекарні ПП «Голуб», що знаходиться у будівлі шовкового комбінату.
На місці події працюють рятувальники, поліція та карета швидкої допомоги. Зі слів очевидців, до підприємства прибуло шість екіпажів пожежників. Працівників підприємства евакуювали, ніхто з них не постраждав.
За станом на 16:30 загоряння ліквідували. Поки що причини пожежі – невідомі.
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Інцидент стався близько 16:00, повідомляють очевидці, передають "Волинські Новини".
З їхніх слів, загоряння сталося у складському приміщенні біля пекарні ПП «Голуб», що знаходиться у будівлі шовкового комбінату.
На місці події працюють рятувальники, поліція та карета швидкої допомоги. Зі слів очевидців, до підприємства прибуло шість екіпажів пожежників. Працівників підприємства евакуювали, ніхто з них не постраждав.
За станом на 16:30 загоряння ліквідували. Поки що причини пожежі – невідомі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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