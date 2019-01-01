У Луцьку на Карбишева – пожежа на складі. ФОТО





Інцидент стався близько 16:00, повідомляють очевидці, передають



З їхніх слів, загоряння сталося у складському приміщенні біля пекарні ПП «Голуб», що знаходиться у будівлі шовкового комбінату.



На місці події працюють рятувальники, поліція та карета швидкої допомоги. Зі слів очевидців, до підприємства прибуло шість екіпажів пожежників. Працівників підприємства евакуювали, ніхто з них не постраждав.



За станом на 16:30 загоряння ліквідували. Поки що причини пожежі – невідомі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Карбишева, 2 горіло складське приміщення.Інцидент стався близько 16:00, повідомляють очевидці, передають "Волинські Новини". З їхніх слів, загоряння сталося у складському приміщенні біля пекарні ПП «Голуб», що знаходиться у будівлі шовкового комбінату.На місці події працюють рятувальники, поліція та карета швидкої допомоги. Зі слів очевидців, до підприємства прибуло шість екіпажів пожежників. Працівників підприємства евакуювали, ніхто з них не постраждав.За станом на 16:30 загоряння ліквідували. Поки що причини пожежі – невідомі.

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