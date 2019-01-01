Збирають кошти для волонтера з Луцька, який тяжко травмувався на Донбасі
Сьогодні, 17:29
Небайдужих волинян просять допомогти сім'ї Млинарської Лариси Андріївни, синові якої в зоні ООС через травму ампутували кисть лівої руки.
Про це йдеться на сторінці Волинського краєзнавчого музею у facebook.
Зазначається, шо Млинарський Андрій Едуардович - 1989 р.н., житель Луцька – учасник бойових дій з червня 2014 року по серпень 2017 року. Пішов на фронт добровольцем, пройшов бої за Мар’їнку, Іловайськ, Павлопіль, оборону Маріуполя, Широкіне та ін. Після звільнення з Нацгвардії (в/ч 3057) активно займався волонтерською діяльністю в зоні ООС.
Молодий чоловік – онук волинського краєзнавця, письменника, журналіста, громадського діяча, почесного громадянина Волині і Луцька, народного депутата України 1-го скликання Бондарчука Андрія Івановича.
Для Андрія необхідні значні кошти для проведення лікування, подальшої реабілітації та протезування.
Контактний телефон: 0666106979 Млинарська Лариса Андріївна (мама)
Поповнення на картку Приват4149 4393 1441 4214(Млинарська Л.А.)
Для поповнення в інших українських банках:
Одержувач – Млинарська Л.А.
Рахунок – 26200881106409
IBAN– UA853052990000026200881106409
Банк одержувача АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, Україна
ЄДРПОУ одержувача 2534817187
Призначення платежу – Млинарська Лариса Андріївна, ІПН: 2534817187
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці Волинського краєзнавчого музею у facebook.
Зазначається, шо Млинарський Андрій Едуардович - 1989 р.н., житель Луцька – учасник бойових дій з червня 2014 року по серпень 2017 року. Пішов на фронт добровольцем, пройшов бої за Мар’їнку, Іловайськ, Павлопіль, оборону Маріуполя, Широкіне та ін. Після звільнення з Нацгвардії (в/ч 3057) активно займався волонтерською діяльністю в зоні ООС.
Молодий чоловік – онук волинського краєзнавця, письменника, журналіста, громадського діяча, почесного громадянина Волині і Луцька, народного депутата України 1-го скликання Бондарчука Андрія Івановича.
Для Андрія необхідні значні кошти для проведення лікування, подальшої реабілітації та протезування.
Контактний телефон: 0666106979 Млинарська Лариса Андріївна (мама)
Поповнення на картку Приват4149 4393 1441 4214(Млинарська Л.А.)
Для поповнення в інших українських банках:
Одержувач – Млинарська Л.А.
Рахунок – 26200881106409
IBAN– UA853052990000026200881106409
Банк одержувача АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, Україна
ЄДРПОУ одержувача 2534817187
Призначення платежу – Млинарська Лариса Андріївна, ІПН: 2534817187
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Збирають кошти для волонтера з Луцька, який тяжко травмувався на Донбасі
Сьогодні, 17:29
У Луцьку на Карбишева – пожежа на складі. ФОТО
Сьогодні, 17:14
Від чого найбільше помирають волиняни. СТАТИСТИКА
Сьогодні, 16:54