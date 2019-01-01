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Збирають кошти для волонтера з Луцька, який тяжко травмувався на Донбасі

Збирають кошти для волонтера з Луцька, який тяжко травмувався на Донбасі
Небайдужих волинян просять допомогти сім'ї Млинарської Лариси Андріївни, синові якої в зоні ООС через травму ампутували кисть лівої руки.

Про це йдеться на сторінці Волинського краєзнавчого музею у facebook.

Зазначається, шо Млинарський Андрій Едуардович - 1989 р.н., житель Луцька – учасник бойових дій з червня 2014 року по серпень 2017 року. Пішов на фронт добровольцем, пройшов бої за Мар’їнку, Іловайськ, Павлопіль, оборону Маріуполя, Широкіне та ін. Після звільнення з Нацгвардії (в/ч 3057) активно займався волонтерською діяльністю в зоні ООС.

Молодий чоловік – онук волинського краєзнавця, письменника, журналіста, громадського діяча, почесного громадянина Волині і Луцька, народного депутата України 1-го скликання Бондарчука Андрія Івановича.

Для Андрія необхідні значні кошти для проведення лікування, подальшої реабілітації та протезування.

Контактний телефон: 0666106979 Млинарська Лариса Андріївна (мама)
Поповнення на картку Приват4149 4393 1441 4214(Млинарська Л.А.)

Для поповнення в інших українських банках:
Одержувач – Млинарська Л.А.
Рахунок – 26200881106409
IBAN– UA853052990000026200881106409
Банк одержувача АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, Україна
ЄДРПОУ одержувача 2534817187
Призначення платежу – Млинарська Лариса Андріївна, ІПН: 2534817187


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Теги: волонтер, Луцьк, допомога
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