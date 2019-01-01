Збирають кошти для волонтера з Луцька, який тяжко травмувався на Донбасі

Небайдужих волинян просять допомогти сім'їПро це йдеться на сторінці Волинського краєзнавчого музею у facebook.Зазначається, шо Млинарський Андрій Едуардович - 1989 р.н., житель Луцька – учасник бойових дій з червня 2014 року по серпень 2017 року. Пішов на фронт добровольцем, пройшов бої за Мар’їнку, Іловайськ, Павлопіль, оборону Маріуполя, Широкіне та ін. Після звільнення з Нацгвардії (в/ч 3057) активно займався волонтерською діяльністю в зоні ООС.Молодий чоловік – онук волинського краєзнавця, письменника, журналіста, громадського діяча, почесного громадянина Волині і Луцька, народного депутата України 1-го скликанняДля Андрія необхідні значні кошти для проведення лікування, подальшої реабілітації та протезування.Контактний телефон: 0666106979 Млинарська Лариса Андріївна (мама)Поповнення на картку Приват4149 4393 1441 4214(Млинарська Л.А.)Для поповнення в інших українських банках:Одержувач – Млинарська Л.А.Рахунок – 26200881106409IBAN– UA853052990000026200881106409Банк одержувача АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, УкраїнаЄДРПОУ одержувача 2534817187Призначення платежу – Млинарська Лариса Андріївна, ІПН: 2534817187