На Волині інклюзивний центр отримав спецавтомобіль. ФОТО
Сьогодні, 19:20
Сьогодні, 19 грудня, інклюзивно-ресурсний центр Любомльської міської ради святкує першу річницю відкриття.
На свято завітали - керівництво Любомльської міської ОТГ , представники районної влади, батьки вихованців ІРЦ, - йдеться на сторінці відділу освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради у Facebook.
З нагоди подвійного свята голова Любомльської міської ради Роман Ющук вручив директору ІРЦ Валентині Богдан ключі від новенького спеціалізованого автомобілю. Спецтранспорт обслуговуватиме дітей з особливими освітніми потребами. Цей автомобіль зможе служити справжнім мобільним переїзним кабінетом.
Попередньо повідомлятимуть працівники центру про пересування і роботу фахівців на виїзді, і кожна дитина матиме змогу пройти обстеження та отримати фахову підтримку та допомогу від працівників ІРЦ.
Новий автомобіль виготовлений згідно з нормативно-технічною документацією, вже готовий до експлуатації. Задні двері авто обладнані підйомником та спеціальним пристроєм для колісних крісел. Окрім сучасного обладнання, всередині авто обладнане методично-дидактичними матеріалами, іграшками, ігровою магнітною дошкою та іншим.
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На свято завітали - керівництво Любомльської міської ОТГ , представники районної влади, батьки вихованців ІРЦ, - йдеться на сторінці відділу освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради у Facebook.
З нагоди подвійного свята голова Любомльської міської ради Роман Ющук вручив директору ІРЦ Валентині Богдан ключі від новенького спеціалізованого автомобілю. Спецтранспорт обслуговуватиме дітей з особливими освітніми потребами. Цей автомобіль зможе служити справжнім мобільним переїзним кабінетом.
Попередньо повідомлятимуть працівники центру про пересування і роботу фахівців на виїзді, і кожна дитина матиме змогу пройти обстеження та отримати фахову підтримку та допомогу від працівників ІРЦ.
Новий автомобіль виготовлений згідно з нормативно-технічною документацією, вже готовий до експлуатації. Задні двері авто обладнані підйомником та спеціальним пристроєм для колісних крісел. Окрім сучасного обладнання, всередині авто обладнане методично-дидактичними матеріалами, іграшками, ігровою магнітною дошкою та іншим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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