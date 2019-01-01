На Волині інклюзивний центр отримав спецавтомобіль. ФОТО





На свято завітали - керівництво Любомльської міської ОТГ , представники районної влади, батьки вихованців ІРЦ, - йдеться на сторінці



З нагоди подвійного свята голова Любомльської міської ради Роман Ющук вручив директору ІРЦ Валентині Богдан ключі від новенького спеціалізованого автомобілю. Спецтранспорт обслуговуватиме дітей з особливими освітніми потребами. Цей автомобіль зможе служити справжнім мобільним переїзним кабінетом.



Попередньо повідомлятимуть працівники центру про пересування і роботу фахівців на виїзді, і кожна дитина матиме змогу пройти обстеження та отримати фахову підтримку та допомогу від працівників ІРЦ.



Новий автомобіль виготовлений згідно з нормативно-технічною документацією, вже готовий до експлуатації. Задні двері авто обладнані підйомником та спеціальним пристроєм для колісних крісел. Окрім сучасного обладнання, всередині авто обладнане методично-дидактичними матеріалами, іграшками, ігровою магнітною дошкою та іншим.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 19 грудня, інклюзивно-ресурсний центр Любомльської міської ради святкує першу річницю відкриття.На свято завітали - керівництво Любомльської міської ОТГ , представники районної влади, батьки вихованців ІРЦ, - йдеться на сторінці відділу освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради у Facebook.З нагоди подвійного свята голова Любомльської міської радивручив директору ІРЦключі від новенького спеціалізованого автомобілю. Спецтранспорт обслуговуватиме дітей з особливими освітніми потребами. Цей автомобіль зможе служити справжнім мобільним переїзним кабінетом.Попередньо повідомлятимуть працівники центру про пересування і роботу фахівців на виїзді, і кожна дитина матиме змогу пройти обстеження та отримати фахову підтримку та допомогу від працівників ІРЦ.Новий автомобіль виготовлений згідно з нормативно-технічною документацією, вже готовий до експлуатації. Задні двері авто обладнані підйомником та спеціальним пристроєм для колісних крісел. Окрім сучасного обладнання, всередині авто обладнане методично-дидактичними матеріалами, іграшками, ігровою магнітною дошкою та іншим.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію