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На Волині інклюзивний центр отримав спецавтомобіль. ФОТО

На Волині інклюзивний центр отримав спецавтомобіль. ФОТО
Сьогодні, 19 грудня, інклюзивно-ресурсний центр Любомльської міської ради святкує першу річницю відкриття.

На свято завітали - керівництво Любомльської міської ОТГ , представники районної влади, батьки вихованців ІРЦ, - йдеться на сторінці відділу освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради у Facebook.

З нагоди подвійного свята голова Любомльської міської ради Роман Ющук вручив директору ІРЦ Валентині Богдан ключі від новенького спеціалізованого автомобілю. Спецтранспорт обслуговуватиме дітей з особливими освітніми потребами. Цей автомобіль зможе служити справжнім мобільним переїзним кабінетом.

Попередньо повідомлятимуть працівники центру про пересування і роботу фахівців на виїзді, і кожна дитина матиме змогу пройти обстеження та отримати фахову підтримку та допомогу від працівників ІРЦ.

Новий автомобіль виготовлений згідно з нормативно-технічною документацією, вже готовий до експлуатації. Задні двері авто обладнані підйомником та спеціальним пристроєм для колісних крісел. Окрім сучасного обладнання, всередині авто обладнане методично-дидактичними матеріалами, іграшками, ігровою магнітною дошкою та іншим.

На Волині інклюзивний центр отримав спецавтомобіль. ФОТО
На Волині інклюзивний центр отримав спецавтомобіль. ФОТО
На Волині інклюзивний центр отримав спецавтомобіль. ФОТО
На Волині інклюзивний центр отримав спецавтомобіль. ФОТО
На Волині інклюзивний центр отримав спецавтомобіль. ФОТО
На Волині інклюзивний центр отримав спецавтомобіль. ФОТО
На Волині інклюзивний центр отримав спецавтомобіль. ФОТО
На Волині інклюзивний центр отримав спецавтомобіль. ФОТО
На Волині інклюзивний центр отримав спецавтомобіль. ФОТО
На Волині інклюзивний центр отримав спецавтомобіль. ФОТО


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Теги: інклюзивний центр, спецавтомобіль, Волинь
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