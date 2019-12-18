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За крадіжку телефона жительці Волині присудили громадські роботи

За крадіжку телефона жительці Волині присудили громадські роботи
Жителька Володимира-Волинського, яка викрала у знайомого в квартирі телефон, відпрацьовуватиме на громадських роботах 90 годин.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, – інформує сайт «Княжий Град».

Зазначається, що жінка викрала телефон в обідню пору 2 вересня, знаходячись у квартирі знайомого. Мобільний телефон «Sony Xperia G3311» у чохлі та з сім-картою «Лайфсел» потерпілий оцінив у 2 250 гривень.

Володимирчанка у суді свою вину визнала повністю і щиро розкаялась у вчиненому. Завдяки тому, що вона активно допомагала слідству, отримала покарання у виді громадських робіт.

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Теги: крадіжка, телефон
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