За крадіжку телефона жительці Волині присудили громадські роботи





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, – інформує сайт



Зазначається, що жінка викрала телефон в обідню пору 2 вересня, знаходячись у квартирі знайомого. Мобільний телефон «Sony Xperia G3311» у чохлі та з сім-картою «Лайфсел» потерпілий оцінив у 2 250 гривень.



Володимирчанка у суді свою вину визнала повністю і щиро розкаялась у вчиненому. Завдяки тому, що вона активно допомагала слідству, отримала покарання у виді громадських робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька Володимира-Волинського, яка викрала у знайомого в квартирі телефон, відпрацьовуватиме на громадських роботах 90 годин.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, – інформує сайт «Княжий Град» Зазначається, що жінка викрала телефон в обідню пору 2 вересня, знаходячись у квартирі знайомого. Мобільний телефон «Sony Xperia G3311» у чохлі та з сім-картою «Лайфсел» потерпілий оцінив у 2 250 гривень.Володимирчанка у суді свою вину визнала повністю і щиро розкаялась у вчиненому. Завдяки тому, що вона активно допомагала слідству, отримала покарання у виді громадських робіт.

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