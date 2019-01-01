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Волинські спортсмени привезли 15 золотих медалей з чемпіонату світу з козацького двобою

Волинські спортсмени привезли 15 золотих медалей з чемпіонату світу з козацького двобою
Волинські спортсмени – серед лідерів в Україні з національного виду спорту – козацького двобою. З Чемпіонату світу, який відбувався у Харкові з 9 по 13 грудня, вони привезли 15 золотих нагород.

Про це стало відомо у середу, 18 грудня, під час прес-конференції Волинської обласної федерації козацького двобою, - пише Перший.

Голова федерації Олександр Кулаков розповів, що козацький двобій – це український національний вид змішаних бойових мистецтв. Він поєднує в собі ММА, боротьбу, рукопашний бій.

Цій дисципліні у Луцьку навчають у трьох клубах: «Воїн», «Прайд» та «Гарда». Загалом займається більше тисячі лучан. На змаганнях волиняни традиційно показують високий рівень.

«Коли на майданчик виходить волинянин, публіка пожвавлюється – зараз буде тріумфальна перемога», - каже голова федерації.

Цьогорічний Чемпіонат світу був наймасовішим за час свого існування – участь у ньому взяли 1200 спортсменів з 12 країн світу. Волиняни вибороли 15 золотих нагород та 6 срібних і бронзових.
Поліна Ковирнова займається бойовими мистецтвами з шести років
Поліна Ковирнова займається бойовими мистецтвами з шести років

Наймолодша спортсменка з Волині – 10-річна Поліна Ковирнова, яку підтримує будівельна компанія «Інвестор». Дівчинка займається бойовими мистецтвами з шести років і вже має більше 60 медалей. З Чемпіонату світу з козацького двобою вона привезла одразу дві золоті медалі. Каже, легко не було, але перемога варта зусиль.

«На тренуваннях я частіше б’юсь з хлопчиками, бо дівчаток на ММА небагато ходить. Але думаю, що це добре. Бо, якщо перемагатиму хлопців, з дівчатами буде набагато легше», - розповідає Поліна Ковирнова.
Ілля Сломінський привіз з чемпіонату світу дві золоті медалі
Ілля Сломінський привіз з чемпіонату світу дві золоті медалі

Ілля Сломінський привіз з чемпіонату світу дві золоті медалі
14-річний Ілля Сломінський також привіз з чемпіонату дві золоті медалі. Аби бути успішним спортсменом, хлопець тренується щодня по 1,5-2 години. Мінімум двічі на місяць їздить на змагання.

«Загалом з школою це поєднувати неважко, але в кінці семестру навантаження відчутне», - зізнається юнак.

Тренери спортсменів наголошують, головне їхнє завдання – відірвати дітей від комп’ютерів і привчити до здорового способу життя. А для цього потрібна фінансова підтримка спонсорів, адже держава козацький двобій не фінансує. Тим часом одна поїздка на закордонні змагання коштує до тисячі євро. Зокрема, бізнесу пропонують підтримувати персонально перспективних спортсменів.

«Якщо не возити дитину змалку на змагання, результату в майбутньому не буде», - каже головний тренер клубу «Воїн» Андрій Зінчук.

Волинські спортсмени привезли 15 золотих медалей з чемпіонату світу з козацького двобою
Волинські спортсмени привезли 15 золотих медалей з чемпіонату світу з козацького двобою
Волинські спортсмени привезли 15 золотих медалей з чемпіонату світу з козацького двобою
Волинські спортсмени привезли 15 золотих медалей з чемпіонату світу з козацького двобою
Волинські спортсмени привезли 15 золотих медалей з чемпіонату світу з козацького двобою

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Теги: спорт, Волинь, чемпіонат світу, козацький двобій
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