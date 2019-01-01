На Волині сапери знищили боєприпаси, що пролежали у землі з часів минулої війни
Сьогодні, 20:45
На Волині 18 грудня сапери знищили 2 протитанкові міни та 4 артилерійських снаряди калібром 76 мм часів Другої світової війни.
Вибухонебезпечні предмети виявили напередодні на полях поблизу сіл Мизове Старовижівського та Зубильне Локачинського районів. Під час обстеження прилеглої території в обох випадках сапери інших вибухонебезпечних предметів не знайшли, - пише УДСНС України у Волинській області.
Рятувальники ДСНС нагадують громадянам про необхідність дотримання заходів безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Про небезпечну знахідку слід негайно повідомити Службу порятунку за номером телефону 101 або правоохоронців за номером телефону 102.
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Вибухонебезпечні предмети виявили напередодні на полях поблизу сіл Мизове Старовижівського та Зубильне Локачинського районів. Під час обстеження прилеглої території в обох випадках сапери інших вибухонебезпечних предметів не знайшли, - пише УДСНС України у Волинській області.
Рятувальники ДСНС нагадують громадянам про необхідність дотримання заходів безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Про небезпечну знахідку слід негайно повідомити Службу порятунку за номером телефону 101 або правоохоронців за номером телефону 102.
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