На Волині сапери знищили боєприпаси, що пролежали у землі з часів минулої війни





Вибухонебезпечні предмети виявили напередодні на полях поблизу сіл Мизове Старовижівського та Зубильне Локачинського районів. Під час обстеження прилеглої території в обох випадках сапери інших вибухонебезпечних предметів не знайшли, - пише УДСНС України у Волинській області.



Рятувальники ДСНС нагадують громадянам про необхідність дотримання заходів безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Про небезпечну знахідку слід негайно повідомити Службу порятунку за номером телефону 101 або правоохоронців за номером телефону 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 18 грудня сапери знищили 2 протитанкові міни та 4 артилерійських снаряди калібром 76 мм часів Другої світової війни.Вибухонебезпечні предмети виявили напередодні на полях поблизу сіл Мизове Старовижівського та Зубильне Локачинського районів. Під час обстеження прилеглої території в обох випадках сапери інших вибухонебезпечних предметів не знайшли, - пише УДСНС України у Волинській області.Рятувальники ДСНС нагадують громадянам про необхідність дотримання заходів безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Про небезпечну знахідку слід негайно повідомити Службу порятунку за номером телефону 101 або правоохоронців за номером телефону 102.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію