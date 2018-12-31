У Луцьку мільйонами вогнів урочисто засяяла головна ялинка міста. ФОТО

На Театральному майдані 19 грудня засяяла головна ялинка Луцька, а разом із нею - новорічні інсталяції на головній площі міста та уся вулиця Лесі Українки.Уже традиційно святкове засвічення ялинки, на яке прийшли, заполонивши увесь Театральний майдан, сотні людей, відбулося у День святого Миколая, якого вважають покровителем Луцька.Розпочали дійство, на яке всі чекали цілий рік, із привітань та віншувань від місцевих талантів. До масштабної програми долучилися як діти, так і дорослі.Зі сцени з привітаннями та побажаннями на прийдешній рік до лучан звернулися священнослужителі та представники міської і обласної влади. Зокрема, владиказауважив, що цього дня усі ми чекаємо дива і шукаємо щось хороше не лише під подушкою, але й у житті."Бажаю, щоб сьогоднішній вечір був гарним початком святкувань", - сказав митрополит Михаїл. До його слів приєдналися й представники інших конфесій.Згодом вітання з прийдешніми святами лунали й від голови Волиньради, очільника Волинської ОДА, секретаря ЛуцькрадиПід час святкових урочистостей вже традиційно представники організації "Пласт" передали лучанам Вифлеємський вогонь, полум’я миру.Зрештою, після того, як із імпровізованих білих хмаринок з'явився патрон міста - святий Миколай та пообіцяв і надалі берегти Луцьк від усього злого, мільйонами вогників засяяли новорічні ялинки.