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«Європейська солідарність»: закликаємо Зеленського дати оцінку заявам Путіна про «російську землю» України

«Європейська солідарність»: закликаємо Зеленського дати оцінку заявам Путіна про «російську землю» України
Партія «Європейська Солідарність» обурена цинічними заявами Путіна щодо того, що частина території України як суверенної держави може розглядатися як «російські землі».

Вважають, що ці заяви містять в собі неприкриту погрозу щодо подальшого розгортання військової агресії проти України, - інформує пресслужба політичної партії.

Вимагаємо від президента та Верховного Головнокомандувача України Володимира Зеленського дати публічну оцінку таким заявам.

Нагадуєють, що подібні заяви Путіна щодо «історичної приналежності» Криму Російській імперії передували анексії та окупації Кримського півострова.

Поведінка Путіна вкотре доводить, що з нинішнім режимом Росії немає сенсу домовлятись. Путіну вірити не можна.

«Європейська Солідарність» наголошує, що запорукою захисту суверенітету є проактивна дипломатична позиція України, спрямована на зміцнення світової антипутінської коаліції, на посилення політичного і санкційного тиску проти Кремля, а також подальше зміцнення української армії, приведення її до стандартів Північноатлантичного альянсу із подальшим набуттям Україною членства в НАТО.

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Теги: заяви Путіна, Європейська Солідарність, Зеленський
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