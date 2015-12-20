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У «Супернову» завітав святий Миколай. ФОТО*

У «Супернову» завітав святий Миколай. ФОТО*
Для мешканців житлового комплексу «Супернова» новорічно-різдвяні свята уже розпочались. Прикрашена ялинка у дворі, конкурси та розваги дляя дітей, солодкі подарунки від Святого Миколая – такий сюрприз для своїх клієнтів підготувала будівельна компанія «Інвестор».

Свято відбулося увечері 18 грудня, напередодні Дня Миколая, - пише "Перший".

На святкування прийшло більше 40 дітей разом із батьками та іншими родичами. Багато із них уже живе в «Супернові», проте на свято завітали і ті, хто ще чекає на заселення.

«Ми хочемо, щоб люди, які живуть в наших житлових комплексах, були друзями і добрими сусідами. Тому ми проводимо різні заходи, змінюємо локації та тематику, але об’єднуємо їх ідеєю добросусідства. Заставляємо мешканців вийти в двір, провести час з сусідами, познайомитись, щоб надалі вони могли об’єднуватись для облаштування комфортного життя», – розповідає Андрій Разумовський, директор будівельної компанії «Інвестор».

До речі, у «Супернові» прикрашали живу ялинку, яку навесні висадять на території комплексу.

Поруч із ялинкою для дітей влаштували розважальну програму: малюки стрибали і бігали, перевтілювалися у Китайського Дракона, пригадували свої добрі справи за рік. Був і тематичний конкурс від «Інвестора»: збудувати із кубиків свій житловий комплекс. Кожен учасник свята отримав подарунок і цукерки.

Такі масові заходи «Інвестор» влаштовує не вперше. Нещодавно у ЖК «Юпітер» проводили День доброго сусіда.

«Мені дуже подобається, що для нас організували свято. Це час для об'єднання. Літом на майданчику всі батьки гуляють, а зараз всі вдома. А от сьогодні є нагода знову побачити один одного. Мати добрих і дружних сусідів – це великий плюс», — розповідає мешканка «Супернови» Юлія.

У «Супернову» завітав святий Миколай. ФОТО*
У «Супернову» завітав святий Миколай. ФОТО*
У «Супернову» завітав святий Миколай. ФОТО*
У «Супернову» завітав святий Миколай. ФОТО*
У «Супернову» завітав святий Миколай. ФОТО*
У «Супернову» завітав святий Миколай. ФОТО*
У «Супернову» завітав святий Миколай. ФОТО*


До речі, жінка розповідає, що саме «дитяча тема» зіграла важливу роль у тому, чому оселилися саме в «Супернові». За її словами, тут є багато простору для прогулянок із дітьми та великий дитячий майданчик.

Звертають увагу, що у «Супернові» зараз – акція на однокімнатні квартири. Кількість акційного житла – обмежена.
У «Супернову» завітав святий Миколай. ФОТО*
У «Супернову» завітав святий Миколай. ФОТО*
У «Супернову» завітав святий Миколай. ФОТО*
У «Супернову» завітав святий Миколай. ФОТО*
У «Супернову» завітав святий Миколай. ФОТО*
У «Супернову» завітав святий Миколай. ФОТО*
У «Супернову» завітав святий Миколай. ФОТО*


Інша мешканка «Супернови» Аліна прийшла на свято з сім'єю та друзями. Вони щойно купили квартиру в ЖК «Супернова» і чекають, коли будинок здадуть в експлуатацію. Проте кажуть, що зраділи можливості познайомитися із майбутніми сусідами та разом відсвяткувати День Святого Миколая.

«Це дуже добре, що «Інвестор» організовує свята для мешканців своїх будинків. Їхні заходи завжди цікаві, а головне – мають на меті дуже правильну ідею: знайомити між собою сусідів», – розповідає Аліна.



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Теги: "Супернова", святий Миколай, акція
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