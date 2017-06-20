Дональду Трампу оголосили імпічмент через скандал із Україною
Сьогодні, 19:32
Палата представників Конгресу США затвердила статті обвинувачення в рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.
Він став третім президентом в історії Штатів, якому Палата проголосила імпічмент, - повідомляє "Українська правда".
Більшість членів нижної палати проголосувала за затвердження статей про імпічмент. Першу статтю звинувачень щодо зловживання владою підтримали 230 конгресменів, проти висловились 197.
Також більшість підтримала і другу статтю з приводу перешкоджання роботі Конгресу.
Перед голосуванням демократи та республіканці понад 6 годин дебатували з приводу справи імпічменту.
Після позитивного голосування справа перейде до Сенату, який проведе судовий розгляд, щоб вирішити, чи потрібно усунути Трампа з посади. Більшість у Сенаті мають республіканці.
Білий дім вже назвав голосування "найганебнішим епізодом в історії нації" та "шахрайством". Там знову наголосили, що демократи не представили жодного доказу провини президента.
Новина про підтримку звинувачень застала Трампа під час виступу перед прихильниками в Мічигані. Очільник Білого дому заявив, що "за" не голосував жоден республіканець. За його словами, Республіканська партія ніколи не була така єдина як зараз. Він дорікнув демократам, що троє з них не підтримали звинувачення.
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Він став третім президентом в історії Штатів, якому Палата проголосила імпічмент, - повідомляє "Українська правда".
Більшість членів нижної палати проголосувала за затвердження статей про імпічмент. Першу статтю звинувачень щодо зловживання владою підтримали 230 конгресменів, проти висловились 197.
Також більшість підтримала і другу статтю з приводу перешкоджання роботі Конгресу.
Перед голосуванням демократи та республіканці понад 6 годин дебатували з приводу справи імпічменту.
Після позитивного голосування справа перейде до Сенату, який проведе судовий розгляд, щоб вирішити, чи потрібно усунути Трампа з посади. Більшість у Сенаті мають республіканці.
Білий дім вже назвав голосування "найганебнішим епізодом в історії нації" та "шахрайством". Там знову наголосили, що демократи не представили жодного доказу провини президента.
Новина про підтримку звинувачень застала Трампа під час виступу перед прихильниками в Мічигані. Очільник Білого дому заявив, що "за" не голосував жоден республіканець. За його словами, Республіканська партія ніколи не була така єдина як зараз. Він дорікнув демократам, що троє з них не підтримали звинувачення.
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