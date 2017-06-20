Дональду Трампу оголосили імпічмент через скандал із Україною

Дональда Трампа.



Він став третім президентом в історії Штатів, якому Палата проголосила імпічмент, - повідомляє



Більшість членів нижної палати проголосувала за затвердження статей про імпічмент. Першу статтю звинувачень щодо зловживання владою підтримали 230 конгресменів, проти висловились 197.



Також більшість підтримала і другу статтю з приводу перешкоджання роботі Конгресу.



Перед голосуванням демократи та республіканці понад 6 годин дебатували з приводу справи імпічменту.



Після позитивного голосування справа перейде до Сенату, який проведе судовий розгляд, щоб вирішити, чи потрібно усунути Трампа з посади. Більшість у Сенаті мають республіканці.



Білий дім вже назвав голосування "найганебнішим епізодом в історії нації" та "шахрайством". Там знову наголосили, що демократи не представили жодного доказу провини президента.



Новина про підтримку звинувачень застала Трампа під час виступу перед прихильниками в Мічигані. Очільник Білого дому заявив, що "за" не голосував жоден республіканець. За його словами, Республіканська партія ніколи не була така єдина як зараз. Він дорікнув демократам, що троє з них не підтримали звинувачення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Палата представників Конгресу США затвердила статті обвинувачення в рамках процедури імпічменту президента СШАВін став третім президентом в історії Штатів, якому Палата проголосила імпічмент, - повідомляє "Українська правда". Більшість членів нижної палати проголосувала за затвердження статей про імпічмент. Першу статтю звинувачень щодо зловживання владою підтримали 230 конгресменів, проти висловились 197.Також більшість підтримала і другу статтю з приводу перешкоджання роботі Конгресу.Перед голосуванням демократи та республіканці понад 6 годин дебатували з приводу справи імпічменту.Після позитивного голосування справа перейде до Сенату, який проведе судовий розгляд, щоб вирішити, чи потрібно усунути Трампа з посади. Більшість у Сенаті мають республіканці.Білий дім вже назвав голосування "найганебнішим епізодом в історії нації" та "шахрайством". Там знову наголосили, що демократи не представили жодного доказу провини президента.Новина про підтримку звинувачень застала Трампа під час виступу перед прихильниками в Мічигані. Очільник Білого дому заявив, що "за" не голосував жоден республіканець. За його словами, Республіканська партія ніколи не була така єдина як зараз. Він дорікнув демократам, що троє з них не підтримали звинувачення.

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