Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 грудня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у п'ятницю очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 3-8º тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 5-7º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 3-8º тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 5-7º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні впровадять е-квитки для учнів та студентів
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 грудня
Сьогодні, 20:00
«Європейська солідарність»: закликаємо Зеленського дати оцінку заявам Путіна про «російську землю» України
Сьогодні, 19:40
Дональду Трампу оголосили імпічмент через скандал із Україною
Сьогодні, 19:32
На Волині інклюзивний центр отримав спецавтомобіль. ФОТО
Сьогодні, 19:20