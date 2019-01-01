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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 грудня
У Волинській області у п'ятницю очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 3-8º тепла.

У Луцьку також - мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 5-7º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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