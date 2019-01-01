Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 грудня





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Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 3-8º тепла.



У Луцьку також - мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 5-7º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у п'ятницю очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.Про це йдеться на сайті Волинського обласного гідрометцентру. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 3-8º тепла.У Луцьку також - мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 5-7º тепла.

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