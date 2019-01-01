Дерева, які посадили луцькі студенти 9 років тому, вже стали молодим лісом





Про це



Анатолій Кравчук – викладач історії Луцького педагогічного коледжу, керівник суспільно-політичного клубу «Всесвіт». До нього входять студенти других-четвертих курсів. Свого часу – у 2011 році – разом із студентами долучилися до відновлення лісів на території ДП «Колківське ЛГ».







Зустрічав студентів тодішній головний лісничий ДП «Колківське ЛГ» Юрій Рибчинський, який познайомив з історією Колківського підприємства і запросив в урочище Пеньківщина, де колектив і висадив сіянці сосни та берези на 2 га площі.



Тієї весни у рамках Акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» лісогосподарство створило понад 70 гектарів лісових культур, з них майже 30 гектарів посадили такі ж хлопці і дівчата.



Тоді ще студенти педколеджу створюють лісові культури…

Лісівники запевняли тодішніх студентів, що за десятки років тут будуть гарні доглянуті ліси. Проте тоді у це важко вірилося. Але свого слова лісівники дотримали: ліси зберегли, доглянули – і вже є результат.



Студентський ліс – практично над самою трасою «Луцьк-Колки». Тож щоразу, проїжджаючи повз ту пам’ятну ділянку, тепер уже молоді люди, які його створювали, можуть переконатися: ліс прижився і гарно росте.



Як і на тисячах гектарів таких же ділянок, створених у різні роки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За 13 років існування Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» до відновлення лісів на Волині долучалися сотні тисяч людей: представники влади, громадськості, журналісти, працівники освіти, медицини та приватних структур… Чимало з них постійно цікавляться своїм лісом, приїжджають на ділянки, фотографуються. Частенько розпитують про стан культур чи вже й лісів при зустрічі з лісівниками. Люди зізнаються: такі події запам’ятовуються на все життя.Про це пишуть на сайті Волинського ОУЛМГ.– викладач історії Луцького педагогічного коледжу, керівник суспільно-політичного клубу «Всесвіт». До нього входять студенти других-четвертих курсів. Свого часу – у 2011 році – разом із студентами долучилися до відновлення лісів на території ДП «Колківське ЛГ».Зустрічав студентів тодішній головний лісничий ДП «Колківське ЛГ» Юрій Рибчинський, який познайомив з історією Колківського підприємства і запросив в урочище Пеньківщина, де колектив і висадив сіянці сосни та берези на 2 га площі.Тієї весни у рамках Акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» лісогосподарство створило понад 70 гектарів лісових культур, з них майже 30 гектарів посадили такі ж хлопці і дівчата.Тоді ще студенти педколеджу створюють лісові культури…Лісівники запевняли тодішніх студентів, що за десятки років тут будуть гарні доглянуті ліси. Проте тоді у це важко вірилося. Але свого слова лісівники дотримали: ліси зберегли, доглянули – і вже є результат.Студентський ліс – практично над самою трасою «Луцьк-Колки». Тож щоразу, проїжджаючи повз ту пам’ятну ділянку, тепер уже молоді люди, які його створювали, можуть переконатися: ліс прижився і гарно росте.Як і на тисячах гектарів таких же ділянок, створених у різні роки.

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