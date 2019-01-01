вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дерева, які посадили луцькі студенти 9 років тому, вже стали молодим лісом

Дерева, які посадили луцькі студенти 9 років тому, вже стали молодим лісом
За 13 років існування Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» до відновлення лісів на Волині долучалися сотні тисяч людей: представники влади, громадськості, журналісти, працівники освіти, медицини та приватних структур… Чимало з них постійно цікавляться своїм лісом, приїжджають на ділянки, фотографуються. Частенько розпитують про стан культур чи вже й лісів при зустрічі з лісівниками. Люди зізнаються: такі події запам’ятовуються на все життя.

Про це пишуть на сайті Волинського ОУЛМГ.

Анатолій Кравчук – викладач історії Луцького педагогічного коледжу, керівник суспільно-політичного клубу «Всесвіт». До нього входять студенти других-четвертих курсів. Свого часу – у 2011 році – разом із студентами долучилися до відновлення лісів на території ДП «Колківське ЛГ».

Дерева, які посадили луцькі студенти 9 років тому, вже стали молодим лісом


Зустрічав студентів тодішній головний лісничий ДП «Колківське ЛГ» Юрій Рибчинський, який познайомив з історією Колківського підприємства і запросив в урочище Пеньківщина, де колектив і висадив сіянці сосни та берези на 2 га площі.

Тієї весни у рамках Акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» лісогосподарство створило понад 70 гектарів лісових культур, з них майже 30 гектарів посадили такі ж хлопці і дівчата.
Дерева, які посадили луцькі студенти 9 років тому, вже стали молодим лісом

Тоді ще студенти педколеджу створюють лісові культури…
Лісівники запевняли тодішніх студентів, що за десятки років тут будуть гарні доглянуті ліси. Проте тоді у це важко вірилося. Але свого слова лісівники дотримали: ліси зберегли, доглянули – і вже є результат.

Студентський ліс – практично над самою трасою «Луцьк-Колки». Тож щоразу, проїжджаючи повз ту пам’ятну ділянку, тепер уже молоді люди, які його створювали, можуть переконатися: ліс прижився і гарно росте.

Як і на тисячах гектарів таких же ділянок, створених у різні роки.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліс, студенти, лісівники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дерева, які посадили луцькі студенти 9 років тому, вже стали молодим лісом
Сьогодні, 21:41
Студентська «Ліга Сміху» у Луцьку: ТОП найкращих жартів
Сьогодні, 21:17
На Волині сапери знищили боєприпаси, що пролежали у землі з часів минулої війни
Сьогодні, 20:45
В Україні впровадять е-квитки для учнів та студентів
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 грудня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У лісах Волині розводять фазанів У лісах Волині розводять фазанів
01 грудень, 18:49
У волинському лісі порушник потрапив у фотопастку У волинському лісі порушник потрапив у фотопастку
22 листопад, 12:46
Волинські лісівники заготовляють запашну зелень для тварин на зиму. ВІДЕО Волинські лісівники заготовляють запашну зелень для тварин на зиму. ВІДЕО
07 липень, 02:26
#деньбезполіетилену: волинські лісівники долучилися до екофлешмобу. ВІДЕО #деньбезполіетилену: волинські лісівники долучилися до екофлешмобу. ВІДЕО
04 липень, 03:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дерева, які посадили луцькі студенти 9 років тому, вже стали молодим лісом
Сьогодні, 21:41
 0
Студентська «Ліга Сміху» у Луцьку: ТОП найкращих жартів
Сьогодні, 21:17
 0
На Волині сапери знищили боєприпаси, що пролежали у землі з часів минулої війни
Сьогодні, 20:45
 0
В Україні впровадять е-квитки для учнів та студентів
Сьогодні, 20:18
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 20 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8