«Шлюб за добу»: у Нововолинську одружилася ювілейна пара





Молодята Михайло та Олена зареєстрували свої стосунки за пришвидшеною процедурою в рамках проекту Міністерства юстиції України «Шлюб за добу», –



«19-го грудня 2019-го року Нововолинським міським відділом ДРАЦС зареєстровано 100 «Шлюб за добу»! Ми щиро вітаємо Михайла та Олену з Днем одруження!



Ваша пара – ще один доказ того, що кохання це щирість, ніжність і турбота один про одного. Невичерпної енергії вам, злагоди, благополуччя та довгих щасливих років сімейного життя вам!



P.S.Протягом 2018 року скористалися послугою «Шлюб за добу» 80 пар щасливих наречених!» – йдеться у дописі на сторінці у фейсбуці Нововолинського міського відділу ДРАЦСу.

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