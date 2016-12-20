На Волині запрацюють резиденції cвятого Миколая





Щозими традиційно Головну офіційну резиденцію cвятого Миколая відкривають у Нововолинському центрі дитячо-юнацької творчості. Це і є початком новорічно-різдвяних свят, –



Під час святкового дійства, що відбулося напередодні свята, малюки та дорослі мали змогу поринути у новорічну атмосферу, насолодилися чудовими виступами талановитих діток НЦДЮТ та ансамблю скрипалів школи мистецтв.



У Володимирі-Волинському резиденція cвятого Миколая розпочне діяти з 23-го по 27-ме грудня з 16:00 по 18:00 у приміщенні Культурно-мистецького центру. Охочих просять попередньо реєструватись за телефоном 0-97 065 04 33.









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