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На Волині запрацюють резиденції cвятого Миколая

На Волині запрацюють резиденції cвятого Миколая
Резиденція Миколая у Нововолинську вже запрацювала у приміщенні Центру дитячо-юнацької творчості. У Володимирі-Волинському резиденція відкриється з 23-го по 27-ме грудня у КМЦ.

Щозими традиційно Головну офіційну резиденцію cвятого Миколая відкривають у Нововолинському центрі дитячо-юнацької творчості. Це і є початком новорічно-різдвяних свят, – повідомляє Відділ інформаційної політики Нововолинської міської ради.

Під час святкового дійства, що відбулося напередодні свята, малюки та дорослі мали змогу поринути у новорічну атмосферу, насолодилися чудовими виступами талановитих діток НЦДЮТ та ансамблю скрипалів школи мистецтв.

У Володимирі-Волинському резиденція cвятого Миколая розпочне діяти з 23-го по 27-ме грудня з 16:00 по 18:00 у приміщенні Культурно-мистецького центру. Охочих просять попередньо реєструватись за телефоном 0-97 065 04 33.

На Волині запрацюють резиденції cвятого Миколая



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Теги: резиденція, святий миколай, волинь
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