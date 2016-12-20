На Волині запрацюють резиденції cвятого Миколая
Сьогодні, 08:13
Резиденція Миколая у Нововолинську вже запрацювала у приміщенні Центру дитячо-юнацької творчості. У Володимирі-Волинському резиденція відкриється з 23-го по 27-ме грудня у КМЦ.
Щозими традиційно Головну офіційну резиденцію cвятого Миколая відкривають у Нововолинському центрі дитячо-юнацької творчості. Це і є початком новорічно-різдвяних свят, – повідомляє Відділ інформаційної політики Нововолинської міської ради.
Під час святкового дійства, що відбулося напередодні свята, малюки та дорослі мали змогу поринути у новорічну атмосферу, насолодилися чудовими виступами талановитих діток НЦДЮТ та ансамблю скрипалів школи мистецтв.
У Володимирі-Волинському резиденція cвятого Миколая розпочне діяти з 23-го по 27-ме грудня з 16:00 по 18:00 у приміщенні Культурно-мистецького центру. Охочих просять попередньо реєструватись за телефоном 0-97 065 04 33.
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Щозими традиційно Головну офіційну резиденцію cвятого Миколая відкривають у Нововолинському центрі дитячо-юнацької творчості. Це і є початком новорічно-різдвяних свят, – повідомляє Відділ інформаційної політики Нововолинської міської ради.
Під час святкового дійства, що відбулося напередодні свята, малюки та дорослі мали змогу поринути у новорічну атмосферу, насолодилися чудовими виступами талановитих діток НЦДЮТ та ансамблю скрипалів школи мистецтв.
У Володимирі-Волинському резиденція cвятого Миколая розпочне діяти з 23-го по 27-ме грудня з 16:00 по 18:00 у приміщенні Культурно-мистецького центру. Охочих просять попередньо реєструватись за телефоном 0-97 065 04 33.
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