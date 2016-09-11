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Петиція про порятунок Світязя не набрала необхідної кількості голосів

Петиція про порятунок Світязя не набрала необхідної кількості голосів
Петиція до президента України про порятунок Світязя від обміління не набрала необхідної кількості голосів, аби той міг її розглянути.

Нагадаємо, 18 грудня був останній день, коли українцяи можна було підписати електронну петицію до президента про порятунок Світязя. ЇЇ зареєстрували на сайті гаранта 10 вересня екоактивістка Ольга Іменинник, - пише Район.Шацьк.

За три місяці петиція «Порятунок озера Світязь» набрала 13 064 голосів із необхідних 25 тисяч, відтак вона не потрапить на стіл президента Володимира Зеленського для розгляду.

Після завершення збору підписів Ольга Іменинник у соцмережі фейсбук подякувала усім інтернет-сайтам, які долучилися до поштирення інформації (в тому числі виданню Район.Шацьк та мережі Район.in.ua), відомим волинянам та українцям, котрі також підтримали петицію та проголосували.

Серед відомих українців, які підтримали петицію, Ольга Іменинник подякувала олімпійській чемпіонці Яні Клочковій, поету та письменнику Андрію Любці, поету та письменнику Андрію Мартинюку, керівнику та засновнику музею сучасного українського мистецтва Корсаків – Віктору Корсаку за великий допис про петицію!

«Окрема подяка – Людмилі Луцюк керівниці Зелена сила - Green Power, Іоану Ярославичу Тхорику з Асоціації Благодійників України, Світлані Берзіній керівниці ВГО «Жива планета», Наталії Рибачік засновниці та керівниці МамаWOW, талановитому оператору Андрію Дмитруку за чудове відео про Світязь, Віталію Киричуку, віце-президенту Торгово-промислової палати за чудові фото та поширення інформації, голові Шацької районної ради Сергію Карпуку за підтримку, секретарю Шацької селищної ради Людмилі Цевух за підтримку та поширення інформації», – йдеться у дописі.

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Теги: світязь, петиція, президент
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